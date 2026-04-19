Iran US Diplomatic Row : खामेनेईंच्या आदेशानेच हॉर्मुज खुली करणार, मुर्खाच्या नव्हे; इराणचा ट्रम्प यांच्यावर पलटवार, संघर्ष तीव्र होणार ?

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील सध्याचा राजकीय वाद आता वैयक्तिक हल्ले आणि सोशल मीडियावरील शाब्दिक चकमकींच्या युद्धापर्यंत पोहोचला आहे. समुद्रातील संवादाची एक व्हायरल झालेली ऑडिओ क्लिप आधार मानून, दक्षिण आफ्रिकेतील इराणी दूतावासाने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना "मूर्ख" असे संबोधले आहे. या कडवट हल्ल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..नेमके प्रकरण काय आहे? या वादाची सुरुवात एका व्हायरल व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिपमुळे झाली; ज्यामध्ये इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या (IRGC) नौदलातील अधिकारी आणि समुद्रातील जहाजे यांच्यातील रेडिओ संभाषणाचे कथित रेकॉर्डिंग आहे. या रेकॉर्डिंगमध्ये, एका इराणी नौदल अधिकाऱ्याला "मूर्ख" हा शब्द वापरताना ऐकता येते. सुरुवातीला, सोशल मीडियावर अशा चर्चांना उधाण आले होते की, त्या इराणी अधिकाऱ्याने हा शब्द स्वतःच्याच परराष्ट्रमंत्र्यासाठी वापरला असावा..Premium|US-Iran Conflict Analysis : इराण-अमेरिका संघर्षातून उघड झालेले भू-राजकीय वास्तव; युद्धबंदीने अमेरिकेच्या महासत्ताक प्रतिमेला तडा.इराणी दूतावासाचे सडेतोड प्रत्युत्तर हे दावे फेटाळून लावत, दक्षिण आफ्रिकेतील इराणी दूतावासाने एक्स् (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अत्यंत स्पष्ट आणि थेट संदेश पोस्ट केला. दूतावासाने लिहिले, "अरे मूर्खांनो, तो तुमच्याच 'मूर्ख' राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याबद्दल बोलत होता. गुगलवर फक्त मूर्ख असे शोधून पहा, म्हणजे तो नक्की कोण आहे हे तुम्हाला समजेल." दूतावासाच्या या विधानाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे; जे आपली परराष्ट्र धोरणाविषयीची मते मांडण्यासाठी आणि घोषणा करण्यासाठी वारंवार सोशल मीडियाचा वापर करतात. .ऑडिओ क्लिपमध्ये नक्की काय होते? समुद्रातील संवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'चॅनेल १६' वर प्रसारित करण्यात आलेल्या या रेडिओ संदेशात, IRGC नौदलाने 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'तून (Strait of Hormuz) जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जहाजांना कडक इशारा दिला होता. त्या संदेशात म्हटले होते, "हा चॅनेल १६ वरून इराणी 'सेपाह' (Sepah) नौदलाकडून केलेला पुकारा आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनी सध्या बंद आहे. आम्ही ती केवळ आमचे 'इमाम खामेनी' यांच्या आदेशानेच पुन्हा खुली करू; कोणत्याही 'मूर्ख' व्यक्तीच्या ट्विटवर आधारित नाही." .हा संदेश स्पष्टपणे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अलीकडील ट्विट्स आणि विधानांवर केलेला एक उपहास होता; ज्यामध्ये त्यांनी हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली असल्याचे प्रतिपादन केले होते. साधारणपणे, दूतावास आणि राजनैतिक कार्यालये अशा प्रकारची अपमानकारक भाषा वापरणे टाळतात; परंतु, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढता लष्करी तणाव आणि अमेरिकेने केलेली नौदल नाकेबंदी यामुळे इराणची भूमिका अधिकाधिक आक्रमक बनली आहे.