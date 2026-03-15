Iran US Israel War : ‘होर्मुज’ला उत्तर ‘खार्ग’ने? बेट छोटं पण इराणच्या तेलसाम्राज्याचं हृदय... आता जगाला फटका बसणार?

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत असल्याचे दिसत आहे. इराणने होर्मुजची खाडी बंद केल्यानंतर आता अमेरिकेने इराणच्या सर्वात मोठ्या तेलसाठ्याचे ठिकाण असलेल्या खार्ग बेटावर हवाई हल्ले केल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने शनिवारी दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईत इराणच्या ९० हून अधिक लष्करी ठिकाणांवर हल्ले करण्यात आले आहेत.."अमेरिकन सैन्याने खार्ग बेटावरील ९० पेक्षा अधिक इराणी लष्करी ठिकाणांवर यशस्वी हल्ले केले आहेत. मात्र या कारवाईत तेलाशी संबंधित ठिकाणांना कोणतेही नुकसान झालेले नाही," असे अमेरिकेकडून सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी शुक्रवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की, तेहरानने होर्मुज जलडमरूमध्यात जहाजांवर हल्ले करणे थांबवले नाही, तर इराणच्या खार्ग बेटावरील तेलसाठ्यावर कारवाई केली जाईल. त्यानंतर हा हल्ला करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे..Iran–US War Escalation : ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणने दुबईसह अनेक ठिकाणी हल्ले वाढवले, अनेक देशांत मंदीची शक्यता.दरम्यान, खार्ग बेटावरील तेलाशी संबंधित ठिकाणांना नुकसान झाल्यास अमेरिकेच्या मित्रदेशांच्या तेलसुविधांवर हल्ले केले जाऊ शकतात, असा इशारा इराणने दिला आहे. इराणी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन हल्ल्यादरम्यान खार्ग बेटावर १५ पेक्षा अधिक स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. यात हवाई संरक्षण प्रणाली, नौदल तळ, विमानतळाचा नियंत्रण मनोरा आणि हेलिकॉप्टरसाठी असलेले निवारा केंद्र यांना लक्ष्य करण्यात आले..इंधन तेलाच्या दराचा भडका उडणार, USचा खार्ग बेटावर हल्ला; ९० टक्के कच्च्या तेलाची इथूनच होते निर्यात.खार्ग बेट हे पर्शियन खाडीत इराणच्या किनाऱ्यापासून सुमारे १५ मैल अंतरावर असलेले छोटे पण अत्यंत महत्त्वाचे बेट आहे. या बेटावरून इराणच्या सुमारे ९० टक्के तेल निर्यातीची व्यवस्था केली जाते. इराणने या बेटावर मोठ्या प्रमाणात तेलसाठा उभारला आहे. तसेच हवाई संरक्षण व्यवस्था आणि जमिनीखालील स्फोटक मायनांसारख्या लष्करी सुविधा देखील येथे आहेत. इराण इराक युद्धाच्या वेळी इराकने इराणच्या या बेटावर हल्ला केला होता. त्यावेळी इराणला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं होतं. आता अमेरिकेनेही या बेटावर हल्ला केला आहे.