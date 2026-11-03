इराण-अमेरिका युद्धाची झळ भारतीयांना! ओमानजवळ भारतीय जहाजावर हल्ला, गुजरातच्या नाविकाचा मृत्यू

Indian Ship Attacked: मध्यपूर्वेतील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचा फटका आता भारतीय नाविकांनाही बसत आहे. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय ध्वज असलेल्या मालवाहू जहाजावर सोमवारी हल्ला करण्यात आला. या घटनेत एका भारतीय नाविकाचा मृत्यू झाला असून जहाजावरील अन्य १३ जणांना सुरक्षित वाचवण्यात यश आले आहे. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी यासंदर्भात माहिती दिली..मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएसव्ही अल जुसुफी (MSV AL JUSUFI) हे भारतीय जहाज ओमानच्या किनाऱ्याजवळून जात असताना त्याला लक्ष्य करण्यात आले. या जहाजावर एकूण १४ भारतीय नाविक होते. हल्ल्यात एक नाविक गंभीर जखमी झाला होता. मात्र, उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. मृत नाविकाचे नाव गांधार नाहिम अजीज असून ते गुजरातचे रहिवासी होते..Premium|H-1B Visa : एच-१बी व्हिसावरून अमेरिकेत घमासान; भारतीय व्यावसायिकांसमोर नेमकी कोणती आव्हाने?.हल्ल्यानंतर जहाजावरील उर्वरित १३ नाविकांनी सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं. ओमानच्या तटरक्षक दलाने या सर्वांची सुटका केली. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सोशल मीडियावरून याबाबत माहिती दिली. ओमानमधील भारतीय दूतावास स्थानिक प्रशासनाच्या संपर्कात असून बचावलेल्या नाविकांना आवश्यक ती मदत पुरवली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं..या घटनेनंतर केंद्र सरकारकडून पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तसेच सुरक्षित बचावलेल्या १३ नाविकांना लवकरात लवकर भारतात आणण्याबरोबरच मृत गांधार अजीज यांचे पार्थिवही मायदेशी आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यासाठी संबंधित मंत्रालय आणि भारतीय दूतावास समन्वय साधत आहेत, असं ते म्हणाले..US Work Permit Rules: ट्रम्प यांचा भारतीयांना मोठा झटका! वर्क परमिट संपल्यावर नोकरी जाणार?.दरम्यान, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या संघर्षाचा परिणाम समुद्री वाहतुकीवरही होत आहे. यापूर्वी मे महिन्यातही ओमानच्या समुद्री हद्दीत एका भारतीय जहाजावर हल्ला करण्यात आला होता. आता पुन्हा अशाच प्रकारची घटना घडली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम आशियातील संघर्षात आतापर्यंत २२ भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी १४ जण नाविक होते. जहाजांवरील हल्ले थांबवून समुद्रात काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची मागणी भारताने केली आहे. ओमानजवळील ताज्या हल्ल्याने भारतीय नाविकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.