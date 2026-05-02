Iran-US War: जगात पुन्हा युद्धाची चाहूल? अमेरिकेवर विश्वास नाही; युद्ध भडकू शकतं, इराणचा कडक इशारा, चिंता वाढली!

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव कायम असून, परिस्थिती पुन्हा चिघळू शकते. इराणच्या लष्कराने इशारा दिला आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलसोबत युद्ध पुन्हा सुरू होऊ शकते. इराणचे उप लष्करी अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका कोणत्याही करारांचे योग्यरित्या पालन करत नाही..असदी यांनी आरोप केला की, अमेरिकी अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये केवळ देखावा होती. अमेरिका प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून तातडीची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून तेलाच्या किमती खाली येणार नाहीत आणि अमेरिका या परिस्थितीतून स्वतःची सुटका करून घेऊ शकेल. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, इराणचे सैन्य पूर्णपणे तयार आहे आणि कोणताही हल्ला झाल्यास प्रत्युत्तर देईल..हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या चर्चेचा नवीन प्रस्ताव फेटाळला आहे. इराणच्या एका सरकारी संस्थेनुसार, ट्रम्प म्हणाले की, इराण अशा अटी घालत आहे ज्या त्यांना मान्य नाहीत. ते असेही म्हणाले की, इराणचे नेते एकजूट नाहीत आणि वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागलेले आहेत. दुसरीकडे, दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम लागू झाल्यामुळे युद्ध संपले आहे, असा दावा ट्रम्पही करत आहेत..त्यांनी अमेरिकेच्या 'वॉर पॉवर्स ॲक्ट'वरही टीका केली. ज्यानुसार युद्धासाठी ६० दिवसांच्या आत काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असते. ट्रम्प एका कार्यक्रमात म्हणाले की, अमेरिका या युद्धात आहे कारण आपण अणुशस्त्रे वेड्यांच्या हाती पडू देऊ शकत नाही. इराणला अणुशस्त्रे मिळवण्यापासून रोखणे अत्यावश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. इराणमध्ये ६४ दिवसांपासून इंटरनेट बंदी लागू आहे. .इंटरनेटवर देखरेख ठेवणाऱ्या 'नेटब्लॉक्स' या संस्थेनुसार, देशाचा आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कशी संपर्क जवळजवळ पूर्णपणे तुटला आहे. सरकारविरोधी आंदोलनांनंतर जानेवारीच्या सुरुवातीला हे निर्बंध लादण्यात आले आणि फेब्रुवारीच्या अखेरीस ते आणखी कडक करण्यात आले. इंटरनेट बंद असल्यामुळे देशातील काम आणि व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला असून जनतेला मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.