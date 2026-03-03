ग्लोबल

इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी केली पूर्ण बंद, जहाज पेटवून देण्याचा इशारा; तेलाच्या किंमतीचा भडका उडणार, आशियाई देशांना फटका

Strait Of Hormuz Closed : सागरी जलवाहतुकीत महत्त्वाची असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्ण बंद करण्याची घोषणा करण्यात आलीय. होर्मुझमधून कुणी जायचा प्रयत्न केला तर जहाज पेटवून देण्याचा इशारा इराणने दिलाय.
सूरज यादव
Iran Signals Possible Closure Of Strait Of Hormuz अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यासोबत युद्ध भडकल्यानंतर इराणने मोठा निर्णय घेतला आहे. सागरी जलवाहतुकीत महत्त्वाची असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्ण बंद करण्याची घोषणा करण्यात आलीय. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सनी इशारा दिला आहे की, होर्मुझमार्गे जाण्याचा प्रयत्न केल्यास जहाजे पेटवून दिली जातील. इराणच्या या निर्णयामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव वाढला असून जागतिक पातळीवर युद्धाचा धोका निर्माण झालाय.

