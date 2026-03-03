इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी केली पूर्ण बंद, जहाज पेटवून देण्याचा इशारा; तेलाच्या किंमतीचा भडका उडणार, आशियाई देशांना फटका

Iran Signals Possible Closure Of Strait Of Hormuz अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यासोबत युद्ध भडकल्यानंतर इराणने मोठा निर्णय घेतला आहे. सागरी जलवाहतुकीत महत्त्वाची असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्ण बंद करण्याची घोषणा करण्यात आलीय. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सनी इशारा दिला आहे की, होर्मुझमार्गे जाण्याचा प्रयत्न केल्यास जहाजे पेटवून दिली जातील. इराणच्या या निर्णयामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव वाढला असून जागतिक पातळीवर युद्धाचा धोका निर्माण झालाय..इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, आयआरजीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोमवारी होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची घोषणा केलीय. इराणी लष्कराने स्पष्ट इशारा दिलाय की या जलमार्गाने जाणारं कोणतंही जहाज पेटवलं जाईल. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद आहे. जर एखाद्या जहाजाने या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न केला तर आमचे गार्ड्स आणि नौदलाचे जवान त्या जहाजाला आग लावतील..US-Iran War Impact: 'Strait of Hormuz' म्हणजे काय? भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का? हा मार्ग बंद झाला तर महाग होईल तुमचं जेवण! .होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात मोठ्या उर्जाकेंद्रापैकी एक आहे. पर्शियन खाडीला ओमानच्या खाडीशी जोडणारा हा मार्ग आहे. या अरुंद मार्गातून सौदी अरेबिया, कुवैत, इराक, कतार, बहरीन आणि युएई या आखाती देशांमधून तेल आणि गॅस आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दाखल होतं. यात बहुतांश वाहतूक ही चीनसह आशियाई देशांमध्ये होते. सौदी अरेबिया आणि युएईकडे पर्यायी पाईपलाइन मार्ग आहेत. पण होर्मुझमार्गे जाणाऱ्या वाहतुकीला दुसरा परवडणारा असा पर्याय नाहीय..इराणने घेतलेल्या या निर्णय़ामुळे तेल आणि गॅस दरांचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. इराणकडून याआधीही होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली होती. हा आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग असून व्यापारी जहाजांना यातून जाण्याचा अधिकार आहे. मात्र या भागावर इराण आणि ओमानचं नियंत्रण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.