Iranian Boat Drug Seizure: तीन हजार कोटींच्या अमली पदार्थांची तस्करी करणारी इराणी नौका नारगोल किनाऱ्यावर

भारतीय तटरक्षक दल आणि गुजरात दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) संयुक्त कारवाई करत अरबी समुद्रात अमली पदार्थांची मोठी तस्करी उधळून लावली. लक्षद्वीपच्या पश्चिमेकडील भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रात २५ सप्टेंबर रोजी पकडण्यात आलेल्या इराणी नौकेतून तब्बल ५२६ किलो हेरॉईन आणि मेथाम्फेटामाइन जप्त करण्यात आले. या अमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
गुजरात एटीएसला मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर तटरक्षक दलाने समुद्र आणि हवाई मार्गाने संशयित नौकेवर लक्ष ठेवले. त्यानंतर पाठलाग करून नौका अडविण्यात आली. नौकेवर असलेल्या पाच पाकिस्तानी नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले. प्राथमिक तपासात नौकेचे नाव ‘आझाद’ असल्याचे समोर आले आहे. जप्त केलेल्या साठ्यात सुमारे ४०० किलो मेथाम्फेटामाइन आणि १२६ किलो हेरॉईन असल्याची माहिती तपास यंत्रणांकडून देण्यात आली आहे.
कारवाईनंतर नौका, त्यावरील संशयित आणि जप्त अमली पदार्थ मुंबई येथे आणण्यात आले. विविध केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणाची संयुक्त चौकशी सुरू करण्यात आली असून, अमली पदार्थांच्या तस्करीमागील आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तसेच या साठ्याचा अंतिम लाभार्थी कोण होता, याचा शोध घेतला जात आहे
मुंबईतील प्राथमिक तपासानंतर पुढील तांत्रिक तपासासाठी जप्त नौका गुजरातमधील नारगोल किनाऱ्यावर आणण्यात आल्याची माहिती आहे. पालघर जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेल्या या किनाऱ्यावर नौकेची तपासणी आणि पुराव्यांचे संकलन करण्यात येत आहे. या कारवाईमुळे समुद्रमार्गे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करीच्या नेटवर्कचा तपास अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे.
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