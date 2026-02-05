Ishan Tharoor : काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या मुलाला वॉशिंग्टन पोस्टने नोकरीवरुन काढले; ईशान यांनी भावनिक पोस्टद्वारे सांगितले सत्य

Ishan Tharoor Layoff: काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांचा मुलगा ईशान थरूर यांना अमेरिकेतील नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. थरूर यांनी स्वतः या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत त्यांचे तीव्र दुःख व्यक्त केले. द वॉशिंग्टन पोस्टने काढून टाकलेल्या पत्रकारांमध्ये त्यांचाही समावेश आहे. वृत्तपत्राने मोठ्या प्रमाणात कामावरून काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कव्हरेज आणि क्रीडा डेस्कवर परिणाम झाला आहे..बुधवारी ईशान व्यतिरिक्त, सोशल मीडियावरील अनेक कर्मचाऱ्यांनी या कामावरून काढून टाकण्याचे वर्णन द वॉशिंग्टन पोस्टसाठी एक विनाशकारी क्षण असल्याचे सांगितले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील एका पोस्टमध्ये, थरूर यांनी एका रिकाम्या न्यूजरूमचा फोटो शेअर केला आणि लिहिले, "एक वाईट दिवस." दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की बहुतेक आंतरराष्ट्रीय कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे आणि त्यांना याबद्दल खूप दुःख झाले आहे..त्यांनी लिहिले, "आज मला वॉशिंग्टन पोस्टमधून काढून टाकण्यात आले. बहुतेक आंतरराष्ट्रीय कर्मचारी आणि इतर अनेक सहकाऱ्यांनाही कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. आमच्या न्यूजरूमबद्दल आणि विशेषतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोस्टसाठी काम करणाऱ्या पत्रकारांबद्दल, जवळजवळ १२ वर्षांपासून माझे मित्र आणि सहकारी असलेल्या संपादक आणि वार्ताहरांबद्दल मला खूप दुःख आहे. त्यांच्यासोबत काम करणे हा एक सन्मान होता.".Premium | Work-life Balance : नारायण मूर्तींनी नावाजलेलं चीनचं ‘९-९-६’ वर्क कल्चर काय आहे?.फॉक्स न्यूजने वृत्त दिले की या कपातीमुळे संस्थेच्या जवळजवळ एक तृतीयांश भागावर परिणाम झाला. मध्य पूर्व, युरोप, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेसह विविध प्रदेशांमधील अनेक वरिष्ठ पत्रकार आणि संपादकांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. दरम्यान, वॉशिंग्टन पोस्ट गिल्डने मोठ्या प्रमाणात कपात केल्याबद्दल मालक जेफ बेझोस यांची टीका केली. गिल्डने त्यांना वृत्तपत्राच्या पत्रकारितेच्या मोहिमेत गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचे आवाहनही केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.