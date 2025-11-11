Islamabad Blast : पाकिस्तानच्या राजधानीतही दिल्लीसारखाच स्फोट, १२ ठार, इस्लामाबाद कोर्टाबाहेर नेमकं काय घडलं ?

Pakistan Bomb Blast News: भारताची राजधानी दिल्लीत सोमवारी एका मोठ्या कार बॉम्बस्फोटात नऊ जणांचा मृत्यू झाला आणि २० जण जखमी झाले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीपाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये एका कार बॉम्बस्फोटात १२ जण ठार झाले आहेत. इस्लामाबादमधील जिल्हा न्यायालयाच्या संकुलाजवळ एक शक्तिशाली स्फोट झाला. हा स्फोट इतका शक्तिशाली होता की जवळच्या अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. पाकिस्तानी पोलिस अधिकाऱ्यांनी या घटनेची पुष्टी केली आहे..पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी या घटनेचे वर्णन देशासाठी एक गंभीर आव्हान असल्याचे सांगत म्हटले आहे की, "आपण युद्धाच्या स्थितीत आहोत. हा हल्ला अफगाणिस्तानशी जोडलेल्या दहशतवादाचा संदेश आहे, जो रोखण्यास पाकिस्तान पूर्णपणे सक्षम आहे." त्यांनी पुढे म्हटले की, हा केवळ सीमा किंवा बलुचिस्तानचा प्रश्न नाही तर संपूर्ण पाकिस्तानसाठी धोका आहे..Pakistan Vs Afghanistan: ''भारताच्या सांगण्यावरुनच हल्ला...'' पाकचा रडीचा डाव; तालिबानने पाक सैनिकांना पळवून लावलं.स्थानिक पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालय परिसरात प्रचंड वाहतूक आणि गर्दी असताना हा स्फोट झाला. या स्फोटात अनेक वकील आणि नागरिक जखमी झाले आहेत. जखमींना तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळ सील केले आहे आणि प्राथमिक तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.