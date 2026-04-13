Strait of Hormuz: शेवटच्या क्षणी काय घडलं? पाकिस्तानमधील बैठक का फिस्कटली? इराणने सांगून टाकलं

Donald Trump: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधीनंतर पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये शांतता बैठकीचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. २१ तास चाललेली ही बैठक निष्फळ ठरली आहे. उभय देशांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा सकारात्मक चर्चा होऊ शकली नाही. त्यामुळे दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीवर टांगती तलवार आहे..४० दिवसांच्या भीषण संघर्षानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीची घोषणा केली होती. याच पार्श्वभूमीवर ९ आणि १० एप्रिल रोजी पाकिस्तानच्या पुढाकाराने इस्लामाबादमध्ये या विशेष चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व उपराष्ट्रपती जेडी वेंस यांनी केले, तर इराणकडून गालिबाफ यांनी धुरा सांभाळली होती. मात्र, रविवारी जेडी वेंस यांनी कोणतीही 'डील' झाली नसल्याचे जाहीर केले..इराणचा अमेरिकेवर थेट आरोपइराणचे परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर या बैठकीबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणतात, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी ४७ वर्षांतील अमेरिकेसोबतची ही सर्वोच्च पातळीवरील बैठक होती. बैठकीदरम्यान यश अगदी जवळ आले असताना अमेरिकेच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ही चर्चा अंतिम टप्प्यात तुटली. अमेरिकेने शेवटच्या क्षणी आपली उद्दिष्टे बदलली आणि अडथळे निर्माण केले, ज्यामुळे सर्व प्रयत्न वाया गेले..दुसरीकडे, इराणच्या संसदेचे स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनीही अमेरिकेवर जोरदार निशाणा साधला आहे. इस्लामाबादमधील ही चर्चा निष्फळ ठरण्यासाठी अमेरिकाच जबाबदार असून ते इराणचा विश्वास संपादन करण्यात अपयशी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. गालिबाफ यांच्या मते, इराणची चर्चा करण्याची पूर्ण इच्छाशक्ती होती, मात्र गेल्या दोन युद्धांच्या अनुभवामुळे त्यांना अमेरिकेवर कधीच विश्वास नव्हता.