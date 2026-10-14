Israel Flight Crew Ban: पाकिस्तानसह मुस्लिम देशांच्या क्रू मेंबर्सवर बॅन! 'फ्लाईदुबई' घटनेनंतर इस्रायल-फ्रान्सने घेतला मोठा निर्णय

Flydubai Aftermath: फ्लाईदुबई विमानाचा अपघात करण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या गंभीर घटनेनंतर, एअर फ्रान्सने इस्रायलच्या नवीन सुरक्षा नियमांचे पालन करत पाकिस्तानी आणि बहुसंख्य मुस्लिम असलेल्या देशांतील क्रू सदस्यांवर निर्बंध लादले आहेत. इस्रायलने यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत..इस्रायलच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या देशांशी इस्रायलचे राजनैतिक संबंध नाहीत, अशा विशिष्ट देशांच्या फ्लाईट क्रू सदस्यांना इस्रायलसाठी उड्डाण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. एअर फ्रान्सने या नियमांची अंमलबजावणी करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे..Sugarcane Rate Agitation : ऊसदराच्या आंदोलनामुळे कोगनोळी टोलनाक्यावरील वाहतूक ठप्प; पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन.इस्रायलच्या या नव्या धोरणाचा परिणाम ३१ देशांच्या नागरिकांवर होणार असून, यामध्ये पाकिस्तान, इराण, सौदी अरेबिया, अल्जेरिया, ओमान, ट्युनिशिया आणि नायजर यांसारख्या बहुतांश मुस्लिम-बहुल देशांचा समावेश आहे..'अल जझीरा'च्या वृत्तानुसार, एअर फ्रान्सने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, इतर सर्व विमान कंपन्यांप्रमाणेच एअर फ्रान्सलाही ज्या देशांमध्ये ती सेवा पुरवते, त्या देशांच्या प्राधिकरणाने लागू केलेल्या प्रवेश नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते, मग ते नियम प्रवाशांसाठी असोत वा कर्मचाऱ्यांसाठी. त्यामुळे तेल अवीवला जाणाऱ्या उड्डाणांसाठी इस्रायली अधिकाऱ्यांनी लागू केलेल्या या नवीन नियमांची माहिती संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे..Meerut Blue Drum Murder : देशभरात गाजलेल्या 'निळा ड्रम' हत्याकांडाचा निकाल; मुस्कान रस्तोगी आणि प्रियकर साहिल शुक्लाला थेट फाशीची शिक्षा!.इस्रायली ब्रॉडकास्टर N12 च्या माहितीनुसार, फ्लाईदुबईच्या घटनेनंतर इस्रायलच्या वाहतूक आणि रस्ते सुरक्षा मंत्रालयाने १ ऑक्टोबर रोजी परदेशी विमान कंपन्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. इस्रायली हवाई हद्दीत उड्डाण करणाऱ्या वैमानिक आणि केबिन क्रू सदस्यांकडे इस्रायलशी राजनैतिक संबंध नसलेल्या देशांचे नागरिकत्व किंवा दुहेरी नागरिकत्व असता कामा नये, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे..ओमानच्या एका सहवैमानिकाने फ्लाईदुबईचे विमान हायजॅक करून क्रॅश करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर इस्रायलने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. त्या वेळी भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांनी प्रसंगावधान राखत या विमानाला मोठ्या दुर्घटनेपासून वाचवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.