Israel Bans China Cars : इस्त्रायलमध्ये 'मेड इन चायना' वाहनांवर बंदी, ७०० कार जप्त; सरकारचा 'या' कारणामुळे मोठा निर्णय

या गाड्या मुख्यत्वे इस्रायली लष्करी अधिकाऱ्यांकडे वापरात होत्या.इस्रायलने या उपकरणांना "उच्च-जोखीम" म्हणून वर्गीकृत केले आहे, पण पुरावे जाहीर केलेले नाहीत.अमेरिका आणि ब्रिटनप्रमाणे इस्रायलनेही चिनी तंत्रज्ञानावर निर्बंध कडक केले आहेत..इस्रायलने 'मेड इन चायना' वाहनांवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.पण यासाठी इस्त्रायलने दिलेले कारण धक्कादायक आहे. इस्रायलला संशय आहे की चिनी बनावटीची वाहने हेरगिरी करत आहेत. ही इस्रायली अधिकारी वापरत असलेली वाहने आहेत. अशा वाहनांची संख्या सुमारे ७०० आहे. .Made in China vehicles ban In Israel : मागे जेव्हा लेबनॉनमध्ये पेजर बॉम्बस्फोट मालिका घडली झाले तेव्हा असा दावा करण्यात आला होता की मागील नियोजनामागे इस्रायलचा हात होता. आता, अशीच भीती जेरुसलेमला सतावत आहे. म्हणूनच, इस्रायलमध्ये धोक्याची घंटा वाजवण्यात आली आहे. एक प्रकारे, उच्चस्तरीय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. संशयित वाहनांमध्ये कॅमेरे, सेन्सर आणि संप्रेषण प्रणाली बसवण्यात आल्या आहेत. .वाहने जप्त करण्यास सुरुवातम्हणून, इस्रायलने आपल्या लष्करी अधिकाऱ्यांची वाहने जप्त करण्यास सुरुवात केली आहे. ही चीनमध्ये बनवलेली वाहने आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यमे अहवाल देत आहेत की मेड इन चायना कार सुरक्षेला धोका निर्माण करतात. म्हणून, हे खबरदारी म्हणून केले जात आहे..या वाहनांचा वापर हेरगिरीसाठी केला जात आहे, ज्यामुळे संवेदनशील माहिती लीक होण्याचा धोका निर्माण होतो. असा संशय आहे की ही हेरगिरी चिनी वाहनांमध्ये बसवलेल्या कॅमेरे, सेन्सर आणि संप्रेषण प्रणालींद्वारे केली जात आहे. लष्कर प्रमुखांच्या आदेशानुसार वाहने जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात, संवेदनशील पदांवर असलेल्यांच्या गाड्या काढून टाकल्या जातील. बहुतेक वाहने ७ आसनी आहेत. ही प्रक्रिया पुढील वर्षी मार्चपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे..Gold Rate Today : इराण- इस्त्रायल युद्धाचा सोन्यावर परिणाम, महाग झाले की स्वस्त? जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .इस्रायलने चिनी वाहनांमध्ये बसवलेल्या उपकरणांना उच्च-जोखीम श्रेणी म्हणून वर्गीकृत केले आहे.पण त्यांनी या दाव्यांना पुष्टी देणारे कोणतेही पुरावे अद्याप जारी केलेले नाहीत. इस्रायलआधी अमेरिका आणि ब्रिटनने देखील चिनी तंत्रज्ञानावर निर्बंध कडक केले आहेत. या देशांमधील संवेदनशील आणि गुप्तचर ठिकाणी चिनी उपकरणे वापरली जात नाहीत..दरम्यान चीन गाझामधील हत्याकांडाच्या विरोधात आवाज उठवत आहे आणि पॅलेस्टाईनबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे.आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्यावरही प्रश्न उपस्थित करत आहे. .FAQs प्र.१: इस्रायलने 'मेड इन चायना' वाहनांवर बंदी का घातली? ➡️ कारण इस्रायलला संशय आहे की या वाहनांद्वारे हेरगिरी केली जात आहे.प्र.२: किती वाहने जप्त केली जात आहेत? ➡️ सुमारे ७०० चिनी बनावटीची वाहने जप्त केली जात आहेत.प्र.३: कोणत्या प्रकारची वाहने आहेत ही? ➡️ प्रामुख्याने ७ आसनी सरकारी आणि लष्करी वापरातील वाहने आहेत.प्र.४: इस्रायलने या दाव्यांचे पुरावे दिले आहेत का? ➡️ नाही, इस्रायलने अद्याप कोणतेही ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत.प्र.५: इतर देशांनीही असे निर्बंध लादले आहेत का? ➡️ होय, अमेरिका आणि ब्रिटननेही चिनी तंत्रज्ञानावर निर्बंध घातले आहेत.प्र.६: चीनने या प्रकरणावर काय भूमिका घेतली आहे? ➡️ चीनने गाझामधील इस्रायली कारवाईचा निषेध केला आहे आणि पॅलेस्टाईनबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.