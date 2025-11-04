ग्लोबल

Israel Bans China Cars : इस्त्रायलमध्ये 'मेड इन चायना' वाहनांवर बंदी, ७०० कार जप्त; सरकारचा 'या' कारणामुळे मोठा निर्णय

Made in China vehicles ban : इस्रायलने चिनी बनावटीच्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.संशय आहे की या वाहनांमधील कॅमेरे आणि सेन्सरद्वारे हेरगिरी होत आहे.सुमारे ७०० सरकारी वाहने जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
Israel Bans China Cars : इस्त्रायलमध्ये 'मेड इन चायना' वाहनांवर बंदी, ७०० कार जप्त; सरकारचा 'या' कारणामुळे मोठा निर्णय
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. या गाड्या मुख्यत्वे इस्रायली लष्करी अधिकाऱ्यांकडे वापरात होत्या.

  2. इस्रायलने या उपकरणांना “उच्च-जोखीम” म्हणून वर्गीकृत केले आहे, पण पुरावे जाहीर केलेले नाहीत.

  3. अमेरिका आणि ब्रिटनप्रमाणे इस्रायलनेही चिनी तंत्रज्ञानावर निर्बंध कडक केले आहेत.

इस्रायलने 'मेड इन चायना' वाहनांवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.पण यासाठी इस्त्रायलने दिलेले कारण धक्कादायक आहे. इस्रायलला संशय आहे की चिनी बनावटीची वाहने हेरगिरी करत आहेत. ही इस्रायली अधिकारी वापरत असलेली वाहने आहेत. अशा वाहनांची संख्या सुमारे ७०० आहे.

Loading content, please wait...
China
car
Ban
isaral
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com