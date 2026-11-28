Jerusalem: इस्रायलमधील सत्तास्थापनेचा पेच सोडवण्यासाठी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी नवा राजकीय फॉर्म्युला पुढे केल्याचे वृत्त आहे. विरोधी पक्षनेते गाडी आयझेनकोट यांना आधी पंतप्रधानपद देऊन त्यानंतर स्वतः दुसऱ्या टप्प्यात पंतप्रधान होण्याचा प्रस्ताव नेतान्याहू यांनी मांडल्याचे इस्रायली माध्यमांनी म्हटले आहे. नेतान्याहू यांच्या हा प्रस्तावावर आयझेनकोट यांनी अद्याप आपले पत्ते उघडलेले नाहीत..आधी आयझेनकोट, नंतर नेतान्याहू?इस्रायलमधील माध्यमांनी दिलेल्या बातमीनुसार नेतान्याहू यांच्या कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाची चाचपणी सुरू केली आहे. आयझेनकोट यांना सुरुवातीला पंतप्रधानपद मिळेल आणि ठरावीक कालावधीनंतर नेतान्याहू या पदाची सूत्रे स्वीकारतील, असा हा प्रस्ताव आहे..Delimitation Bill: मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून अमित शाह यांचा उत्तर प्रदेशला मोठा संदेश; किती जागा वाढणार तेही सांगितलं....मध्यस्तांच्या माध्यमांतून आयझेनकोट यांच्यापर्यंत हा प्रस्ताव पोहोचवण्यात आला असला तरी त्यावर अद्याप त्यांच्याकडून कुठलिही प्रतिक्रिया आलेली नाही. आयझेनकोट सध्या हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे समजते. नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षातही या प्रस्तावाच्या स्वरूपाबाबत एकमत नसल्याची माहिती समोर आली आहे..सरकार स्थापनेचा पेच कायम?इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबरला झालेल्या निवडणुकीनंतर कोणत्याही एका राजकीय आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. १२० सदस्यांच्या संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीकडे ४८ जागा, तर नेतान्याहू यांच्या व्यापक गटाकडे ५३ जागा आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना सरकार स्थापनेसाठी अतिरिक्त पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागत आहे..भाजपला ८५० जागाच का हव्यात? राहुल गांधींनी सांगितलं नेमकं कारण; डिलिमिटेशनवरून मोदी सरकारला घेरलं.अध्यक्ष इसाक हर्झॉग यांनी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापन करण्यास निमंत्रित केले आहे. त्यासाठी त्यांना २८ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, आवश्यक असल्यास आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्तास्थापनेसाठी विविध राजकीय पर्याय तपासले जात आहेत..लिबरमन यांचा नेतान्याहूंवर आरोपदरम्यान, इस्रायल बेतेनू पक्षाचे प्रमुख अविग्दोर लिबरमन यांनी नेतान्याहू यांच्या संभाव्य प्रस्तावावर टीका केली आहे. आयझेनकोट यांना आलटून-पालटून पंतप्रधानपद देण्याची ऑफर ही केवळ सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्याची आणि देशात पुन्हा निवडणुका लादण्याची राजकीय खेळी असू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..आयझेनकोट यांनी यापूर्वी नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्यामुळे हा सत्तावाटपाचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात येणार का, आयझेनकोट त्याला मान्यता देणार का आणि इस्रायलमध्ये सत्तास्थापनेचा पेच सुटून नवे सरकार स्थापन होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.