ग्लोबल

Israel Hamas Clash : इस्रायल-हमास यांच्यात रक्तरंजित संघर्ष; गाझामध्ये बॉम्बहल्ल्यात 71 पॅलेस्टिनी ठार, आतापर्यंत 62 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू

Israeli Airstrikes and Ground Operations in Gaza City : गाझा शहरावर इस्रायली सैन्याची मोहीम, हमासच्या तळांवर हवाई हल्ले
Israel Hamas Clash
Israel Hamas Clashesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

जेरुसलेम : गाझा पट्टीतील सर्वात मोठे शहर गाझा सिटी इस्रायली सैन्याच्या (Israel Hamas Clash) लक्ष्यावर असून तिथे सतत हवाई हल्ले व जमिनीवरील कारवाया सुरू आहेत. गुरुवारी रात्री झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात १६ पॅलेस्टिनी ठार झाले, तर डझनभर नागरिक जखमी झाले. आतापर्यंतच्या कारवाईत एकूण ७१ पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाला आहे.

Loading content, please wait...
israel
airstrike
Israel Gaza Conflict

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com