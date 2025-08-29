Israel Hamas Clash : इस्रायल-हमास यांच्यात रक्तरंजित संघर्ष; गाझामध्ये बॉम्बहल्ल्यात 71 पॅलेस्टिनी ठार, आतापर्यंत 62 हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू

जेरुसलेम : गाझा पट्टीतील सर्वात मोठे शहर गाझा सिटी इस्रायली सैन्याच्या (Israel Hamas Clash) लक्ष्यावर असून तिथे सतत हवाई हल्ले व जमिनीवरील कारवाया सुरू आहेत. गुरुवारी रात्री झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात १६ पॅलेस्टिनी ठार झाले, तर डझनभर नागरिक जखमी झाले. आतापर्यंतच्या कारवाईत एकूण ७१ पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाला आहे..मदत केंद्रावर गोळीबार; हल्ल्यात चार ठारगाझाच्या दक्षिण भागातील मदत वितरण केंद्रावर (Israel Airstrikes Gaza) अन्न घेण्यासाठी जमलेल्या नागरिकांवर इस्रायली सैन्याने गोळीबार केला. या कारवाईत चार जण ठार झाले, तर २७ जण जखमी झाले आहेत..गाझामध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानीऑक्टोबर २०२३ पासून गाझा पट्टीत सुरू असलेल्या इस्रायली कारवाईत आतापर्यंत ६२ हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये महिला व मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. तसेच अन्न व औषधांच्या टंचाईमुळे उपासमारीशी संबंधित आजारांनी ३१७ जणांचा बळी गेला आहे, ज्यामध्ये १२१ मुले आहेत..गाझा शहरावर कब्जासाठी इस्रायली मोहीमगाझा शहर ताब्यात घेण्यासाठी इस्रायलने मोहीम सुरू केली आहे. मंगळवार-बुधवारी रात्री इस्रायली टँकांनी गाझा शहराच्या सीमेत प्रवेश करून गोळीबार केला, ज्यामुळे पॅलेस्टिनींची अनेक रिकामी घरे उद्ध्वस्त झाली. अनेक भागांत इस्रायली सैन्य आणि हमास यांच्यात थेट चकमक सुरू आहे..इस्रायली हल्ल्यांत हमासचे शस्त्रागार उद्ध्वस्तएएनआयच्या वृत्तानुसार, इस्रायली सैन्याच्या गिवती ब्रिगेड आणि हमास लढवय्यांमध्ये तीव्र संघर्ष झाला. इस्रायली हल्ल्यांत हमासचे शस्त्रागार उद्ध्वस्त झाले असून त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कारवाईदरम्यान हमासचा कमांडर महमूद अल-असौद हवाई हल्ल्यात ठार झाला..गाझा शहर अजूनही हमासच्या ताब्यात२२ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धात इस्रायली सैन्याला अजून गाझा शहर पूर्णपणे ताब्यात घेता आलेले नाही. इस्रायली सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला गाझा शहरावर जमिनीवरून कारवाई करून त्यावर कायमस्वरूपी ताबा मिळवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या योजनेचा तीव्र निषेध केला आहे व त्याचे गंभीर परिणाम होतील असा इशारा दिला आहे..इस्रायली सैन्य-हमासमध्ये थेट सामनासध्या इस्रायली सैन्य गाझा शहराच्या सीमावर्ती एबाद-अल-रहमान भागात कारवाई करत आहे. स्थानिक नागरिक सुरक्षिततेसाठी आपली घरे सोडून गेले आहेत, त्यामुळे इस्रायली सैन्य आणि हमासमध्ये थेट सामना सुरू आहे. जमिनीवरील कारवाईसोबत इस्रायली हवाई दल सतत बॉम्बहल्ले करत आहे. दरम्यान, गाझा शहरासोबतच जबालिया निर्वासित छावणी परिसरातही इस्रायली सैन्याने मोहीम सुरू केली आहे. त्या भागात हमासचे नियंत्रण अद्याप कायम असून तेथील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.