युद्धात अडकलेल्यांची विमान कंपन्यांकडून लूट, ३० हजारांच्या तिकिटासाठी मोजावे लागतायत १.२० लाख

Flight ticket prices from Dubai to India war crisis पश्चिम आशियात वाढलेल्या संघर्षामुळे तेथील विविध देशांमध्ये अडकून पडलेल्या भारतीय नागरिकांसमोर गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. अनेक विद्यार्थी, नोकरदार आणि पर्यटक या देशांमध्ये अडकून पडले आहेत. या सर्वांना विमान तिकिटांच्या दरवाढीचा सामना करावा लागत आहे. काही हवाई मार्गांवर एकेरी प्रवासाचे तिकीट हे दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे..सामान्य परिस्थितीत तेलअवीव किंवा आखाती देशांमधून मुंबई अथवा हैदराबाद येथे येणाऱ्या विमानाचे तिकीट साधारण ३० ते ४० हजार रुपयांच्या दरम्यान असते; मात्र सध्या काही मार्गावर हेच तिकीट दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. इतर मार्गांवरील दरही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील काही महत्त्वाचे हवाई मार्ग बंद झाल्यामुळे विमान कंपन्यांना पर्यायी आणि लांब मागनि उड्डाण करावे लागत आहे. प्रवासाचा कालावधी वाढण्यासोबतच इंधन आणि संचालन खर्चही वाढत आहे. या वाढलेल्या खर्चाचा थेट परिणाम तिकिटांच्या दरांवर होत असून प्रवाशांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे..Iran-Israel War : मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारताला कसा बसणार फटका? महागाईची गणिते समजून घ्या.युद्धामुळे लाखो लोक आखाती देशांमध्ये अडकले आहेत. सध्या काही विशेष विमानसेवाच सुरू असल्यानं तिकिटाच्या दरात प्रचंड वाढ झालीय. ज्या तिकिटाला ३० ते ४० हजार रुपये मोजावे लागतात त्या तिकिटासाठी आता तब्बल चौपट रक्कम मोजण्याची वेळ प्रवाशांवर आली आहे. विमान कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या लुटीमुळे प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे..तेल अवीव ते मुंबई विमानाच्या तिकिटाचे दर ३० ते ४५ हजार रुपयांपर्यंत आहेत. पण आता ते १.२० लाख ते २ लाखापर्यंत पोहोचले आहेत. मुंबई ते दुबई, अबुधाबी ते मुंबई तिकीट २० ते ३० हजार रुपये असताना आता याच तिकिटासाठी ७० हजार ते १.२० लाख रुपयांपर्यंत पैसे मोजावे लागत आहेत. रियाध ते मुंबई, कुवेत सिटी ते मुंबई या प्रवासासाठीही तिकिटाचे सामान्य दर हे २५ हजार ते ४० हजार रुपयांपर्यंत आहेत. पण सध्या प्रवाशांकडून मोठ्या प्रमाणात लूट सुरू असून तिकिटाचे दर तब्बल ८० हजार ते दीड लाखापर्यंत गेले आहेत.