छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास दोन राष्ट्रांना जोडणार! 'या' देशात शिवरायांचा भव्य पुतळा उभारणार; शौर्याचा जागतिक सन्मान

६ जून २०२६ रोजी भारतात १६७४ मधील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या स्मरणार्थ शिवराज्याभिषेक दिन साजरा केला जात असताना एका अनपेक्षित ठिकाणाहून एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली. इस्रायलचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत यानव रेवाच यांनी जाहीर केले की, इस्रायल आपल्या प्रमुख शहरांपैकी एका शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्याची योजना आखत आहे. भारत आणि इस्रायलच्या जनतेला अधिक जवळ आणण्यासाठी हा एक दीर्घकालीन उपक्रम असल्याचे त्यांनी सांगितले..त्यांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऐतिहासिक जेरुसलेम दौऱ्यानंतर दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी नव्या मार्गांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आणि त्यातूनच या प्रस्तावाचा जन्म झाला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घोषणेचे स्वागत करत राज्य सरकारतर्फे ऐतिहासिक संदर्भ, कलात्मक मार्गदर्शन आणि रचनात्मक सहाय्य देण्याचे आश्वासन दिले. भारत-इस्रायल संबंधांचा जवळून अभ्यास करणाऱ्यांसाठी ही घटना पूर्णपणे अनपेक्षित नव्हती. .मात्र तिचे महत्त्व केवळ राजनैतिक संबंधांपुरते मर्यादित नाही. ती एका व्यापक सांस्कृतिक आणि नागरीकरणात्मक जाणिवेचे प्रतीक आहे. निरपराधांचे संरक्षण करणारे आणि अत्याचाराविरुद्ध उभे राहणारे धैर्य हे सीमांच्या आणि शतकांच्या पलीकडेही स्मरणात राहिले पाहिजे, या विश्वासाचे. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. इस्रायलसारख्या राष्ट्रासाठी, ज्याने नैतिक धैर्याचा सन्मान आपल्या राष्ट्रीय ओळखीचा आधारस्तंभ बनवला आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्या परंपरेत स्थान देण्याचा अर्थ काय आहे?.Donald Trump Iran Policy : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का ! अमेरिकेच्या संसदेत इराणविरुद्ध युद्ध थांबवण्याचा प्रस्ताव मंजूर.ही घोषणा इतकी महत्त्वाची का आहे, हे समजून घेण्यासाठी इस्रायलची वीरांचा सन्मान करण्याची परंपरा समजून घेणे आवश्यक आहे. या परंपरेच्या केंद्रस्थानी आहे याद वाशेम जेरुसलेममधील इस्रायलचे राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मारक. १९५३ मध्ये इस्रायली संसद क्नेसेटने स्थापन केलेली ही संस्था नाझी राजवटीत मृत्युमुखी पडलेल्या सुमारे ६० लाख ज्यूंच्या स्मृती जपण्यासाठी आणि होलोकॉस्ट काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून ज्यू नागरिकांचे प्राण वाचवणाऱ्यांचा गौरव करण्यासाठी उभारण्यात आली..‘रायटस अमंग द नेशन्स’ हा इस्रायलचा सर्वोच्च नागरी सन्मान अशा व्यक्तींना दिला जातो. या सन्मानांतर्गत पदक, प्रमाणपत्र आणि याद वाशेममधील ‘वॉल ऑफ ऑनर’वर नाव कोरण्याचा मान दिला जातो. या परंपरेतील व्यक्तिमत्त्वे जगभरातून आली आहेत. जर्मन उद्योगपती ऑस्कर शिंडलर यांनी स्वतःची संपत्ती खर्च करून १,२०० हून अधिक ज्यू कामगारांचे प्राण वाचवले. स्वीडिश मुत्सद्दी राऊल वॉलेनबर्ग यांनी बुडापेस्टमध्ये एक लाखांहून अधिक लोकांचे संरक्षण केले. आयरेना सेंडलर यांनी सुमारे २,५०० ज्यू मुलांना वॉर्सा घेट्टोमधून सुरक्षित बाहेर काढले. जपानी मुत्सद्दी चिऊने सुगिहारा यांनी स्वतःच्या सरकारच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून हजारो जीवनरक्षक व्हिसा जारी केले..याद वाशेममधील ‘अॅव्हेन्यू ऑफ द रायटस’मध्ये ४४ हून अधिक देशांतील अशा व्यक्तींच्या स्मृतिफलकांचे जतन करण्यात आले आहे. हे केवळ इतिहासातील उल्लेख नाहीत; ते इस्रायलच्या नैतिक दिशादर्शकाचे प्रतीक आहेत. याच पार्श्वभूमीवर इस्रायलचा छत्रपती शिवाजी महाराजांना सन्मान देण्याचा निर्णय समजून घेतला पाहिजे. हा केवळ प्रतीकात्मक राजनैतिक उपक्रम नाही; त्यामागे एक सखोल ऐतिहासिक तर्क आहे. काही इतिहासकारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना ज्यू इतिहासातील महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमत्त्व ज्युदास मॅकॅबियस यांच्याशी केली आहे. .Nirav Modi UK Court Verdict : नीरव मोदीला लंडन हायकोर्टाचा मोठा झटका; बँक ऑफ इंडियाचे १०० कोटींचे कर्ज फेडण्याचे आदेश.मॅकॅबियस यांनी सेल्युसिड शासक अँटिओकस चतुर्थ एपिफेन्स याच्या विरोधात संघर्ष करून ज्यू धार्मिक परंपरांचे संरक्षण केले. त्याचप्रमाणे, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाच्या काळातील मुघल विस्ताराला प्रतिकार करत आपल्या राज्यातील बहुविध आणि सर्वसमावेशक स्वरूपाचे रक्षण केले. ते केवळ पराक्रमी सेनानी नव्हते. ते संस्थांचे निर्माते, सामान्य जनतेचे रक्षक आणि धार्मिक सहअस्तित्वाचे समर्थक होते. हे सर्व त्यांनी अशा काळात केले, जेव्हा अशा मूल्यांचे पालन करणे सोपे नव्हते..विशेष म्हणजे, त्यांनी आपल्या राज्यातील सर्व धर्मीयांना संरक्षण दिले, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील ज्यू समुदायाचाही समावेश होता. महाराष्ट्रात शतकानुशतके शांततेने वास्तव्य करणाऱ्या बेने इस्राएल समुदायाने आपली धार्मिक ओळख जपत मराठी भाषा आणि स्थानिक संस्कृती आत्मसात केली होती. ऐतिहासिक नोंदीनुसार, या समुदायातील काही सदस्यांनी १७व्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातही सेवा बजावली. हा केवळ योगायोग नाही; ही दोन संस्कृतींच्या मूल्यांची नैसर्गिक सांगड आहे..महावाणिज्यदूत रेवाच यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले की, इस्रायलमधील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा विशेष महत्त्वाचा ठरेल, कारण महाराष्ट्र आणि भारतीय ज्यू समुदाय यांच्यातील ऐतिहासिक संबंध अत्यंत गहिरे आहेत. या समुदायातील अनेक वंशज आज इस्रायली समाजात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरव भारताच्या सीमांबाहेर होणे ही नवी गोष्ट नाही. मॉरिशस, अमेरिका आणि जपानमध्ये त्यांच्या स्मरणार्थ पुतळे उभारण्यात आले आहेत. मात्र इस्रायलचा उपक्रम वेगळा आहे..Donald Trump: 'होर्मुझ'मधील निर्बंध अखेर शिथिल होणार; इराणच्या अण्वस्त्र प्रकल्पांबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा.भारतीय वंशाच्या समुदायाच्या पुढाकाराविना, एखाद्या सार्वभौम राष्ट्राने छत्रपती शिवाजी महाराजांना धैर्य आणि अन्यायाविरुद्धच्या प्रतिकाराचे जागतिक प्रतीक म्हणून सन्मानित करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग ठरू शकतो. या प्रस्तावाद्वारे इस्रायल होलोकॉस्टच्या स्मरणापुरतीच आपली परंपरा मर्यादित ठेवत नाही, तर अन्यायाविरुद्ध लढणारे धैर्य कोणत्याही एका काळाचे किंवा भौगोलिक प्रदेशाचे मक्तेदारी नसते, हेही अधोरेखित करते..पुतळ्याव्यतिरिक्त, इस्रायलने छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील साहित्याचे हिब्रू भाषेत भाषांतर करण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे, जेणेकरून इस्रायली नागरिकांना त्यांच्या इतिहास, प्रशासन आणि तत्त्वज्ञानाचा थेट परिचय होईल. भारतातील लोकांसाठी हा केवळ अभिमानाचा क्षण नसून एक जबाबदारीही आहे. शतकानुशतके जुना, सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि अजूनही मुख्य प्रवाहातील भारतीय समाजाला पुरेसा परिचित नसलेला बेने इस्राएल समुदायाचा इतिहास शाळांमध्ये शिकवला गेला पाहिजे, संस्थात्मक स्तरावर जतन केला गेला पाहिजे आणि दोन्ही देशांत साजरा केला गेला पाहिजे..Super El Nino : भयंकर संकट! जगावर घोंघावतोय 'सुपर अल निनो'; नासाच्या उपग्रहाने टिपले धक्कादायक फोटो, 1997 सारखा विनाश होणार?.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जपलेली मूल्ये दुबळ्यांचे संरक्षण, हिंसक अतिरेकाचा प्रतिकार आणि न्यायाधिष्ठित शासन ही १७व्या शतकातील केवळ ऐतिहासिक स्मृती नाहीत. ती आजही जिवंत असलेली परंपरा आहे. जेव्हा स्मरणसंस्कृतीवर आपली नैतिक ओळख उभारलेल्या इस्रायलसारख्या राष्ट्राने या वारशाचा सन्मान करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तेव्हा भारतानेही त्या भावनेला तितक्याच गांभीर्याने प्रतिसाद दिला पाहिजे. वेगवेगळ्या भूमी. वेगवेगळी शतके. पण एकच सामायिक विश्वास धैर्य जिथे कुठे दिसेल, ते कधीही विसरले जाऊ नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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