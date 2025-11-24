Israel Airstrike : इस्त्रायलचा लेबनॉनवर एअर स्ट्राईक, हिजबुल्लाहच्या टॉप कंमांडरचा मृत्यू झाल्याचा दावा; ५० लाख डॉलरचा होता इनाम

Summaryइस्रायलने बेरूतच्या दहिये भागात मोठा एअर स्ट्राईक केला.IDF ने हिज्बुल्लाहचे चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली तबतबाई ठार झाल्याचा दावा केला.हिज्बुल्लाहने अद्याप या मृत्यूला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही..Israel Lebanon war : लेबनॉनची राजधानी बेरूतच्या दक्षिणेकडील भागात असलेल्या दहिये येथे रविवारी (२३ नोव्हेंबर) इस्रायलने मोठा एअर स्ट्राईक केला. इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (IDF) ने दावा केला आहे की हिजबुल्लाहचे चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली तबतबाई या हल्ल्यात ठार झाले. तथापि, हिजबुल्लाहने अद्याप याची पुष्टी केलेली नाही. हा हल्ला इतका शक्तिशाली होता की स्फोटानंतर लोक इमारतींमधून बाहेर पडले, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली. अनेक इमारतींचे आणि वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. .संघर्ष किती काळापासून सुरू आहे?मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरपासून इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात लढाई सुरू आहे.गाझामधील आपल्या मित्रांना पाठिंबा देण्यासाठी हिजबुल्लाहने हा संघर्ष सुरू केला. सप्टेंबरमध्ये इस्रायलच्या "पेजर्स ऑपरेशन" नंतर तणाव आणखी वाढला..Israel-Iran War : इस्त्रायल-इराण संघर्ष शिगेला! इस्त्रायलचा न्यूक्लियर सायबर हल्ला; ‘मोसाद’चा धक्कादायक कारनामा उघड, पुढे जे झालं....तबताबाई कोण होता?आयडीएफच्या मते, तबताबाई १९८० च्या दशकापासून हिजबुल्लाहसाठी काम करत होता. त्याने रेडवान फोर्स नावाची एक विशेष युनिट तयार केली होती आणि सीरियामध्ये अनेक कारवायांसाठी जबाबदार होता. गेल्या वर्षी त्याने इस्रायल-लेबनॉन सीमेवर झालेल्या लढाईचे नेतृत्व केले. नंतर त्याला हिज्बुल्लाहचा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ म्हणून नियुक्त करण्यात आले. २०१८ मध्ये अमेरिकेने त्याच्या अटकेसाठी मदत करणाऱ्या कोणत्याही माहितीसाठी ५० डॉलर्सचे बक्षीस जाहीर केले..हल्ल्यात नागरिकांचाही मृत्यूलेबनॉनच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या वृत्तानुसार, या हल्ल्यात किमान पाच जण ठार झाले आणि २० हून अधिक जण जखमी झाले. बेरूतमध्ये गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या या मोठ्या हल्ल्यामुळे लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे..अमेरिकेला माहिती नव्हतीअमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, इस्रायलने अमेरिकेला हल्ल्याची आगाऊ माहिती दिली नव्हती. हल्ल्यानंतरच वॉशिंग्टनला माहिती देण्यात आली होती. तथापि, असेही म्हटले जात होते की अमेरिकेला अंदाज होता की इस्रायल लवकरच लेबनॉनमध्ये मोठी कारवाई करेल. या हल्ल्यामुळे या प्रदेशात तणाव आणखी वाढला आहे. सर्वांचे लक्ष आता हिज्बुल्लाहच्या प्रतिसादावर आहे..FAQs 1. हा एअर स्ट्राईक कुठे झाला? 👉 हा हल्ला लेबनॉनची राजधानी बेरूतच्या दक्षिणेकडील दहिये भागात झाला.2. हल्ल्यात कोण मारला गेल्याचा दावा आहे? 👉 IDF नुसार, हिज्बुल्लाहचे चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली तबतबाई ठार झाले.3. हिज्बुल्लाहने हा दावा मान्य केला आहे का? 👉 नाही, हिज्बुल्लाहने अद्याप या दाव्याची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.4. इस्रायल-हिज्बुल्लाह संघर्ष कधीपासून सुरू आहे? 👉 मागील वर्षी ऑक्टोबरपासून हा संघर्ष सुरू आहे.5. या हल्ल्यात नागरिकांचे नुकसान झाले का? ( 👉 होय, किमान ५ नागरिक ठार आणि २० हून अधिक जखमी झाले आहेत.6. अमेरिकेला या हल्ल्याची पूर्वकल्पना होती का? 👉 नाही, अमेरिकी अधिकाऱ्यांनुसार हल्ल्याची माहिती त्यांना नंतर देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.