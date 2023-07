Israel News: सायकल चालवताना अचानक झालेल्या एका भीषण अपघातात एका १२ वर्षीय मुलाचं शीर धडावेगळं झालं. पण हेच शीर पुन्हा धडाला जोडून त्या मुलाचे प्राण वाचवण्याचा चमत्कार घडला आहे. डॉक्टरांनी हा चमत्कार घडवून आणला आहे. (Israel News child head almost detached by his body while riding bicycle Doctor did miracle)

इस्रायलमध्ये सुलेमान हसन (वय १२) या पॅलेस्टिनी मुलाबाबत ही घटना घडली आहे. सायकल चालवताना त्याचा भीषण अपघात झाला. एका कारनं धडक दिल्यानं त्याचं शीर हे धडापासून जवळपास वेगळंच झालं होतं, केवळ काही नसांच्या माध्यमातून ते जोडलेलं होतं. पण मनक्यासह त्याचे मज्जारज्जू देखील वेगळे झाल्याचं इस्रायलमधील एका दैनिकानं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

दरम्यान, या भीषण अपघातात मुलाची प्रकृती नाजूक असल्यानं त्याला एअर अँब्युलन्सनं हादासाह मेडिकल सेंटरमध्ये नेण्यात आलं. या ठिकाणी त्यांच्यावर तातडीनं शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यावेळी त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करणारे आर्थोपिडिक डॉक्टर ओहद इनाव यांनी ही खूपच जटील शस्त्रक्रिया असल्याचं म्हटलं आहे, तसेच या कामासाठी त्यांना अनेक तास लागले.

डॉक्टरांनी सांगितलं की, अशा पद्धतीच्या दुर्मिळ घटनेत केवळ त्वचेमुळंचं या मुलाचं शीर चिकटून होतं. पण आम्ही आमचं सर्व कौशल्य पणाला लावलं आणि अखेर विजय मिळवला. या मुलाचं डोक आणि धड यांना जोडून ठेवण्यासाठी त्यामध्ये धातुच्या प्लेट्स लावण्यात आल्या आणि पुढे जटील पद्धतीनं शस्त्रक्रिया झाली. काही दिवस रुग्णालयात घालवल्यानंतर आता या मुलाला डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. (Latest Marathi News)

या मुलावर सर्जरी यशस्वी झालेली असली तरी अजूनही तो वैद्यकीय निरिक्षणाखाली आहे. पण अशा प्रकरच्या केसमध्ये शस्त्रक्रिया तेव्हाच शक्य असते जेव्हा रक्त्याच्या नस शाबूत असतात. कारण मेंदूमध्ये रक्ताचा प्रवाह सुरु राहणं गरजेचं आहे. या मुलाच्या बाबतीत हीच जमेची बाजू होती.