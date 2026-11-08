Israel Politics : इस्रायलमध्ये सत्तांतराचे संकेत, नेतन्याहू १९ वर्षांनंतर पायउतार होणार; प्रतिस्पर्ध्याला सरकार स्थापनेचे राष्ट्रपतींकडून निमंत्रण

इस्रायलच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे. गेल्या १९ वर्षांपासून इस्रायलच्या राजकारणात प्रभाव असलेले पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची सत्ता जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शनिवारी इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी नेतन्याहू यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि मध्यममार्गी आघाडीचे नेते गादी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले. त्यामुळे इस्रायलमध्ये नव्या सरकारच्या स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, नव्या सरकारचा शपथविधी कधी होणार, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सरकार स्थापनेचे गणित काय?इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. इस्रायलच्या १२० सदस्यीय नेसेट अर्थात संसदेत आयझेनकोट यांच्या आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. दरम्यान, अरब पक्षांनी आयझेनकोट यांना पाठिंबा दर्शवल्यामुळे त्यांच्या बाजूने एकूण ६७ जागांचे संख्याबळ निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे..Iran Qatar LNG Attack : इराणने कतारमधील जगातील सर्वात मोठ्या LNG साठ्यावर हल्ला करताच डोनाल्ड ट्रम्प नरमले, म्हणाले- आता इस्त्रायल... .राष्ट्राध्यक्ष हर्झोग यांनी यापूर्वी विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. या चर्चांमध्ये स्थिर आणि प्रभावी सरकार स्थापन करण्यासाठी पर्यायी राजकीय समीकरणांचा विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. सर्व पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर सरकार स्थापनेची जबाबदारी आयझेनकोट यांच्याकडे सोपवण्यात आली..कोण आहेत गादी आयझेनकोट?गादी आयझेनकोट हे 'याशार' पक्षाचे प्रमुख आहेत. त्यांचा जन्म उत्तर इस्रायलमधील तिबेरियास येथे झाला. त्यांचे आई-वडील मोरोक्कोहून इस्रायलमध्ये स्थलांतरित झाले होते..आयझेनकोट यांनी २०१५ ते २०१९ या काळात इस्रायल संरक्षण दलांचे २१ वे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ म्हणून काम पाहिले. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर ते नेतन्याहू यांच्या आपत्कालीन युद्ध मंत्रिमंडळात सहभागी झाले होते. या संघर्षात त्यांनी आपला सर्वात लहान मुलगा गमावला..लष्करी क्षेत्रातील अनुभव आणि राजकीय भूमिकेमुळे आयझेनकोट यांना निवडणुकीत मोठा जनसमर्थन मिळाले. आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलमध्ये नवे सरकार स्थापन होणार का आणि नेतन्याहू यांची दीर्घकालीन राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येणार का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.