Italy Protests : इटलीत Gen-z आंदोलकांवर गुन्हे दाखल होणार; आईवडिलांकडून वसूल केली जाणार नुकसान भरपाई, मेलोनी यांचा मोठा निर्णय !

इटलीमध्ये पंतप्रधान जॉर्जिया मेलानी यांचे सरकार हिंसक निदर्शनांमुळे हादरले आहे. या निदर्शनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कायदे अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेलानी प्रशासनाने हिंसक निदर्शनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवीन सुरक्षा उपाययोजनांना मंजुरी दिली आहे. .इटलीचे उपपंतप्रधान मॅटिओ साल्व्हिनी यांच्या माहितीनुसार, नवीन तरतुदींनुसार पोलिसांना १८ वर्षांखालील व्यक्तींना १२ तासांपर्यंत पोलीस ठाण्यात ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, हिंसक निदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अल्पवयीन मुलांच्या पालकांवरही कारवाई केली जाऊ शकते..Donald Trump: ''खोटं बोलण्यालाही मर्यादा असतात..'', इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी ट्रम्प यांच्यावर चिडल्या, सोबत फोटो काढण्यावरुन वाद.नवीन नियमांनुसार, १८ वर्षांखालील व्यक्तींनी कोणताही विशिष्ट गुन्हा केलेला नसला तरीही, त्यांना १२ तासांपर्यंत पोलीस ठाण्यात ठेवले जाऊ शकते. इटली आणि इतर अनेक देशांमधील हिंसक निदर्शनांमुळे संपूर्ण युरोपमध्ये खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला शांततापूर्ण मार्गाने सुरू झालेली ही निदर्शने जी प्रामुख्याने खराब सार्वजनिक सेवा आणि वाढती महागाई यांच्या विरोधात होती त्यांनी नंतर हिंसक वळण घेतले. भविष्यातील हिंसाचाराची शक्यता लक्षात घेता, रोममधील सरकार मिलानमध्ये अतिरिक्त ५०० सैनिकांना तैनात करण्याची तयारी करत आहे. शनिवारी नियोजित असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन पूर्णपणे सतर्क आहे..सार्वजनिक सुरक्षेसाठी धोका?इटलीच्या गृह मंत्रालयातील अवर सचिव निकोला मोल्टेनी यांनी 'रेडिओ २४' ला सांगितले की, सरकारने एक "आणीबाणीचा अध्यादेश" मंजूर केला आहे, ज्याद्वारे सध्या संसदीय चर्चेत असलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल. या उपाययोजनांमध्ये अल्पवयीन मुलांना काही विशिष्ट कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यापासून किंवा विशिष्ट भागात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचा समावेश असू शकतो, जर असे वाटत असेल की त्यांच्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. नवीन तरतुदींनुसार, जर एखादी व्यक्ती निदर्शनादरम्यान किमान पाच जणांच्या गटाचा भाग असताना सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करत असेल, तर तिला पाच वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते..पुन्हा चर्चा मेलोडीची! मोदींनी मेलोनी यांना दिलं स्पेशल गिफ्ट, व्हिडिओ बनवत म्हणाल्या... .अशा गुन्ह्यासाठी २०,००० युरोपर्यंत (सुमारे २१ लाख रुपये) दंडही आकारला जाऊ शकतो. नवीन नियमावलीत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जर निदर्शनादरम्यान एखाद्या व्यक्तीने आपला चेहरा झाकलेला असेल किंवा कोणाला दुखापत झाली असेल, तर शिक्षेचे प्रमाण वाढवले जाऊ शकते. या नवीन तरतुदी प्रशासनाला झालेल्या नुकसानीसाठी त्वरित भरपाई देण्याचे आदेश देण्याचा अधिकारही देतात. .जर अल्पवयीन मुले तोडफोड किंवा लूटमारीच्या घटनांमध्ये सहभागी असतील, तर त्यांच्या पालकांनाही झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यास जबाबदार धरले जाईल. याव्यतिरिक्त, १४ ते १७ वयोगटातील अशा तरुणांना ताब्यात घेण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत, ज्यांनी कोणताही विशिष्ट गुन्हा केलेला नसला तरी, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे ते संभाव्य धोकादायक मानले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.