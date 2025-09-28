ग्लोबल

S. Jaishankar: बहुपक्षीय व्यापारास संरक्षण हवे

Multilateral Trade: परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ब्रिक्स परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचे संरक्षण करण्याचे महत्त्व सांगितले. त्याचप्रमाणे, भारताचे २०२६ चे अध्यक्षपद हाती घेतल्यानंतर शाश्वत विकासावर भारताचा लक्ष केंद्रित होईल.
न्यूयॉर्क : आयातशुल्कावरून जगभर संभ्रमाचे आणि तणावाचे वातावरण असताना बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचे संरक्षण करण्याचे आवाहन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत केले.

