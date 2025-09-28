S. Jaishankar: बहुपक्षीय व्यापारास संरक्षण हवे

न्यूयॉर्क : आयातशुल्कावरून जगभर संभ्रमाचे आणि तणावाचे वातावरण असताना बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचे संरक्षण करण्याचे आवाहन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत केले. .‘‘बहुपक्षीयतेवर दबाव येत असताना, ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रसमूह नेहमी विवेकपूर्ण आणि रचनात्मक बदलाचा ठाम आवाज म्हणून उभा राहिला आहे,’’ असे जयशंकर यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘‘अशांत जगात ब्रिक्सने शांतता प्रस्थापित करणे, संवाद, राजनय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन यांचा संदेश बळकट करायला हवा. .संरक्षण क्षेत्रातील घडामोडी, आयातशुल्कातील अस्थिरता आणि इतर अडथळे व्यापार व्यवहारांवर परिणाम करणारे ठरत आहेत. ‘ब्रिक्स’ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या सर्वसमावेशक सुधारणांसाठी एकत्रितपणे आवाज उठविण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञान आणि नाविन्यक याच मुद्द्यांवर ब्रिक्स समूहातील देशांची पुढची वाटचाल होणार आहे..२०२६ मध्ये गटाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे भारताकडे असतील याबाबत बोलताना जयशंकर म्हणाले, ‘‘अन्न आणि ऊर्जा, सुरक्षा, हवामान बदल, डिजिटल क्रांती, स्टार्टअप, सर्वसमावेशात्मक विकास याद्वारे शाश्वत विकासावर भारताचे लक्ष असेल.’’ संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या निमित्ताने, जयशंकर यांनी सिएरा लिओन, रोमानिया, क्युबा, ऑस्ट्रिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, रशिया, उरुग्वे, कोलंबिया, अँटिग्वा आदी देशांच्या त्यांच्या समकक्षांशी बैठका केल्या..शेती, व्यापार, आरोग्य, डिजिटल साक्षरता आदी क्षेत्रांमध्ये व्यापक सहकार्य मजबूत करण्यास आम्ही सहमती दर्शवली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान, अवकाश आणि शाश्वत ऊर्जा यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचा शोध घेण्यासाठी विविध देशांसोबत चर्चा झाली.- एस. जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री.Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.विविध देशांसोबत जयशंकर यांची चर्चापरराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ‘यूएई’चे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाहयन यांच्याशीदेखील भेट घेतली आणि द्विपक्षीय सहकार्यावर दोन्ही नेत्यांनी दृष्टिकोनाची देवाणघेवाण केली. जयशंकर म्हणाले की, ऑस्ट्रियाच्या परराष्ट्रमंत्री बीट माइनल-रायसिंगर यांच्यासोबत सध्याची भूराजकीय परिस्थिती आणि भारत आणि युरोप समोर असलेले पर्याय यावर चर्चा झाली. भारताची ब्राझील, दक्षिण आफ्रिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. याशिवाय रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सेर्गेई लावरोव्ह यांच्यासोबतही भारत-रशिया संबंध, युक्रेनमधील संघर्ष, पश्चिम आशियातील घडामोडी आदी मुद्द्यांवर चर्चा झाली. परराष्ट्रमंत्र्यांनी कोलंबियाच्या त्यांच्या समकक्ष रोझा योलांडा विलाविसेन्सियो यांच्यासोबतही चर्चा केल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.