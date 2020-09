किम जोंग यांना कोणत्याही अटींशिवाय भेटण्याची तयारी; जपानच्या नवनियुक्त पंतप्रधांनाची इच्छा

टोक्यो - जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर योशिहिदे सुगा यांनी देशाचं नेतृत्व स्वीकारलं आहे. नेहमीच सहकार्याची भूमिका असलेल्या सुगा यांनी आता उत्तर कोरियाचा हुकुमशहा किम जोंगची भेट कोणत्याही अटींशिवाय घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. सुगा यांनी काही दिवसांपूर्वीच जपाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. यानंतर सुगा यांनी शिंजो आबे यांची अर्धवट राहिलेली स्वप्नं पूर्ण करण्याच्या दिशेनं पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत केलेल्या भाषणात सुगा म्हणाले की, कोरोनाच्या लढ्यात जपानसुद्धा जगासोबत आहे. याशिवाय पुढच्या वर्षी होणाऱ्या ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक स्पर्धेच्या आय़ोजनासाठी तयार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. कोरोनाचा प्रादुर्भाव जगभरात वेगानं वाढत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर यंदाच्या ऑलिम्पिक स्पर्धेचं आयोजन पुढे ढकलण्यात आलं. ते पुढच्या वर्षी जुलै महिन्यात करण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या या संकटात स्पर्धेचं आयोजन सुरक्षेची काळजी घेऊन करण्याचा प्रयत्न करू असं सुगा यांनी सांगितलं.

Japan is determined to host the Tokyo Olympic and Paralympic Games as proof that humanity has defeated the #COVID19 pandemic. I will continue to spare no effort in order to welcome you to games that are safe and secure: Japan Prime Minister Yoshihide Suga at the 75th UNGA pic.twitter.com/KTw4xkdfqr

— ANI (@ANI) September 25, 2020