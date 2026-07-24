ऐकावं ते नवलंच! तो पत्नीवर २० वर्ष रुसला, एकही शब्द नाही बोलला; कारण काय तर...

पती-पत्नीमध्ये वाद होणं साधारण गोष्ट आहे. प्रत्येक कुटुंबात घरगुती किंवा इतर कारणांवरून वाद होत असतात. मात्र जपानमध्ये पती पत्नीच्या वादाची एक हैराण करणारी बातमी समोर आली आहे. जपानमधील एका व्यक्तीने त्याच्या पत्नीसोबत तब्बल २० वर्ष संवादच साधला नसल्याचे समोर आले आहे. पती पत्नीवर नाराज असल्यामुळे एकत्र राहत असूनही पतीने पत्नीसोबत एकही वर्ष संवाद साधला नाही. .ओकुओ कातायामा असे व्यक्तीचे नाव असून त्याने त्याची पत्नी युमी हिच्यासोबत एकत्र राहूनही तब्बल २० वर्षे संवाद साधला नाही. मात्र त्यांची पत्नी युमी त्यांच्याशी नेहमीप्रमाणेच बोलायची. त्यांना तीन मुलं असून ते त्यांचं संगोपन करत होते. एके दिवशी त्यांच्या मुलाने होक्काइडो टीव्हीला एक मेल लिहून ही गोष्ट सांगितली. त्यांनतर टीव्ही शोने ही गोष्ट आव्हान म्हणून स्वीकारत संबंधित जोडप्याला बोलण्यासाठी बोलावलं..Maharashtra Dry Day: महाराष्ट्रात २५ जुलैला खरंच 'ड्राय डे' आहे का? आषाढी एकादशीनिमित्त प्रशासनाचा निर्णय काय?.'द स्ट्रेट्स टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, आपली पत्नी मुलांकडे जास्त लक्ष द्यायची आणि माझी काळजी कमी घ्यायची. या गोष्टीचा हेवा वाटल्यामुळे ओकुओ कातायामा यांनी त्यांच्या पत्नीसोबत बोलणे बंद केले होते. यादरम्यान युमीने बोलण्याचा प्रयत्न केल्यास ते केवळ मान हलवून किंवा अस्पष्ट आवाज काढून प्रतिसाद देत. .ओकुओचा राग चुकीचा असल्याचे सांगत क्रूने ओकुओला एक व्हिडीओ दाखवला, ज्यामध्ये युमी त्याला तुझं वय किती आहे? तुझ्या आवडीचा खाद्यपदार्थ कोणता? तुझा आवडता रंग कोणता आहे? असे विचारत होती. त्यानंतर ओकुओने युमीला 'मला तुझ्याशी बोलायचं आहे. मी नारा पार्कमध्ये वाट पाहत आहे. तू येणार आहेस का?' असे विचारले. यानंतर हे दोघेही पार्कमध्ये भेटले. यावेळी त्यांची मुले त्यांना लांबून पाहत होते आणि त्यांचं संभाषण ऐकत होती. तसेच या संभाषणाचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे..Mumbai Police: पोलिसाकडून महिला आंदोलकासोबत गैरवर्तन? विरोधकांचा आरोप, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांचे स्पष्टीकरण .व्हिडिओमध्ये ओकुओने आपल्या पत्नीला 'युमी तुला मुलांची खूप काळजी होती. तू आत्तापर्यंत खूप त्रास सहन केला आहेस. मी प्रत्येक गोष्टीसाठी तुझा आभारी आहे. यानंतरही मला बोलायचे आहे. मला आशा आहे की आम्ही येथून सर्वकाही ठीक करू शकू.' असे म्हटले. यावेळी पती-पत्नीसह त्यांची मुलं भावूक झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.