Epstein Files : रशियन महिला फरशीवर झोपलेली, तिच्या अंगावर ब्रिटनच्या राजाचा भाऊ; एपस्टिन फाइल्समधील नव्या फोटोंनी खळबळ

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित काही नवीन कागदपत्रे जारी केली आहेत. या कागदपत्रांमध्ये ब्रिटिश राजघराण्याचे सदस्य प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर यांचं नाव समोर आलं आहे. त्यांचे फोटोदेखील आता समोर आले आहेत. या फोटोत प्रिन्स अँड्र्यू एका रशियन महिलेबरोबर आक्षेपार्ह परिस्थितीत दिसत आहेत. प्रिन्स अँड्र्यू यांचे एकूण तीन फोटो सार्वजनिक करण्यात आले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, जेफ्री एपस्टीनने अँड्र्यू यांना २६ वर्षांच्या एका रशियन महिलेसोबत डिनरसाठी आमंत्रित केले होते. तेव्हाचे हे फोटो आहेत. प्रिन्स अँड्र्यू अल्बर्ट ख्रिश्चन एडवर्ड हे ब्रिटिश राजघराण्यातील एक प्रमुख सदस्य आहेत. ते सध्याचे ब्रिटनचे राजा चार्ल्स यांचे सख्खे भाऊ आहेत. दीर्घकाळ ते ‘ड्युक ऑफ यॉर्क’ म्हणून ओळखले जात होते, मात्र गेल्या काही वर्षांतील वादांमुळे त्यांच्याकडून लष्करी पदव्या आणि शाही सवलती काढून घेण्यात आल्या. ते महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय आणि प्रिन्स फिलिप यांचे पुत्र आहेत..एपस्टीन फाइल्समध्ये जोहरान ममदानी यांच्या आईचंही नाव; मीरा नायर पार्टीत कशासाठी गेल्या होत्या?.अँड्र्यू यांनी १९८६ मध्ये सारा फर्ग्युसन यांच्याशी विवाह केला होता. त्यांना दोन मुली आहेत. मात्र १९९६ मध्ये अँड्र्यू आणि सारा यांचा घटस्फोट झाला. तरीही दोघे आजही एकमेकांच्या संपर्कात असून, त्यांच्यातील नातेसंबंध सौहार्दपूर्ण असल्याचे मानले जाते. याच प्रिन्स अँड्र्यू यांचे जेफ्री एपस्टीनशी असलेले संबंध वादाचा विषय ठरला आहे. काही वर्षांपूर्वी व्हर्जिनिया गिफ्रे नावाच्या महिलेने आपल्याला प्रिन्स अँड्र्यू यांच्याबरोबर शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी भाग पाडल्याचा आरोप केल होता. त्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आलं होतं..Epstein Files ने हलवलं अमेरिकन सत्ताकेंद्र! ‘त्या’ नावांचा उल्लेख का होतोय? इवांका ट्रम्प यांचे नावही .दरम्यान, २०१९ मध्ये बीबीसीच्या ‘न्यूजनाइट’ कार्यक्रमाला दिलेल्या मुलाखतीत अँड्र्यू यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र, महिलेच्या आरोपानंतर आणि एपस्टीनशी असलेल्या मैत्रीमुळे त्यांची प्रतिमा मलिन झाली होती. या आरोपानंतर त्यांना राजघराण्यापासून दूर करण्यात आलं होतं. २०२२ मध्ये महाराणी एलिझाबेथ यांनी त्यांच्याकडील लष्करी पदव्या आणि ‘हिज रॉयल हायनेस’ हा किताब काढून घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.