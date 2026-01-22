ग्लोबल

कराचीत एकाच दुकानात ३० मृतदेह, आठवड्याभरापासून सुरू आहे शोधमोहीम; मृतांचा आकडा ६१वर

Karachi Fire News : कराचीतील एका प्लाझामध्ये लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनेतील मृतांचा आकडा ६१ वर पोहोचला आहे. एकाच दुकानातून तब्बल ३० मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर मृतांच्या आकड्यात मोठी वाढ झाली.
Karachi Blaze Horror Thirty Dead Bodies Recovered From One Shop

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पाकिस्तानात कराचीतील एका शॉपिंग प्लाझामध्ये भीषण आगीची दुर्घटना घडली होती. या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा ६१ वर पोहोचला आहे. एकाच दुकानातून तब्बल ३० मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर मृतांच्या आकड्यात मोठी वाढ झाली. अधिकाऱ्यांनी मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

