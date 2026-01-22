कराचीत एकाच दुकानात ३० मृतदेह, आठवड्याभरापासून सुरू आहे शोधमोहीम; मृतांचा आकडा ६१वर

पाकिस्तानात कराचीतील एका शॉपिंग प्लाझामध्ये भीषण आगीची दुर्घटना घडली होती. या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा ६१ वर पोहोचला आहे. एकाच दुकानातून तब्बल ३० मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर मृतांच्या आकड्यात मोठी वाढ झाली. अधिकाऱ्यांनी मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली आहे..कराचीतील सदर परिसरात गुल शॉपिंग प्लाझाच्या बेसमेंटमध्ये १७ जानेवारीच्या रात्री भीषण आग लागली होती. या प्लाझामध्ये अनेक दुकानं होती. आग इतकी भीषण होती की संपूर्ण प्लाझामध्ये पसरली होती. जवळपास ३६ तासांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं होतं..तिसऱ्या मुंबईतलं पहिलं शहर रायगड-पेण; दावोसमध्ये मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; नव्या शहरासाठी काय मिळणार?.कराची डीआयडी असद राजा यांनी सांगितलं की, प्लाझामधील एका दुकानात ३० मृतदेह सापडले आहेत. दुकानदार आणि ग्राहकांनी आगीपासून वाचण्यासाठी शटर बंद केल्याची शक्यता आहे. पण शटर बंद केल्यानं ते वाचण्याऐवजी आतच अडकून पडले. सुरुवातीला दुकानात तीन मृतदेह आढळले होते. मोबाइलही सापडले असून त्यावरून शनिवारी रात्रीपासूनच ते सर्वजण तिथे होते हे स्पष्ट झालंय..दुकानांमधून मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर आता इतर मजल्यांवरील ढिगारा हटवण्याचं काम सुरू आहे. तसंच शोधमोहिम तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. पोलीस सर्जन डॉक्टर सुमैया सय्यद यांनी सांगितलं की, आतापर्यंत २१ मृतदेह आणले गेले आहेत. यातील बहुतांश मृतदेह इतके होरपळले आहेत की ओळख पटवणं कठीण आहे..आगीच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी तपास समिती स्थापन करण्यात आलीय. इमारतीत अग्नीसुरक्षेच्या निकषांचं पालन करण्यात आलं नव्हतं असं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. सरकारकडून सध्या ७३ बेपत्ता लोकांची यादी जाहीर करण्यात आलीय. यात १० वर्षांपासून ७० वर्षे वयाच्या व्यक्तींचा समावेश आहे. लहान मुलांची संख्या १६ इतकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.