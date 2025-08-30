Pakistan Ganeshotsav Celebration : कराचीत 'गणपती बाप्पा'चा जयघोष, पाकिस्तानमध्ये कसा साजरा होतोय गणेशोत्सव? पाहा VIDEO

Devotees celebrating Ganeshotsav 2025 in Karachi with Ganpati Bappa chants and cultural programs : भारतासह जगभरात गणोशोत्सव साजरा केला जातोय. याला पाकिस्तानही अपवाद नाहीये. पाकिस्तानच्या कराची शहरात गणेशोत्सव धुमधडाक्यात साजरा होतो आहे. कराची शहर 'गणपती बाप्पा मोरया'चा जयघोष बघायला मिळतो आहे. त्याचा व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी यावर प्रतिक्रियासुद्धा दिली आहे. .पाकिस्तानमधील एका युट्यूबरने हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. यात कराचीतील रत्नेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मठ आणि स्वामीनारायण मंदिरातील विशेष पूजा, आरती आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मंदिरांमध्ये फुलांची सजावट आणि विद्युत रोषणाई देखील करण्यात आली आहे..Ganeshotsav 2025 : कृष्णातीरावरचा गणपती, एका दगडातली मूर्ती अन् मत्स्याकार मंदिर; गणेशोत्सवात 'इथे' जायलाच हवं!.या ठिकाणी मोठा मंडप आणि त्यात गणरायाची मोठी मूर्ती बसवल्याचंही दिसतं आहे. हजारो भाविक गणरायाच्या दर्शनासाठी दाखल झाले असून प्रसाद म्हणून मोदक, लाडूचा नैवेद्य अर्पण केला जातो आहे. यावेळी स्वामीनारायण मंदिरात काही तरुणांनी ‘अग्निपथ’ चित्रपटातील ‘देवा श्री गणेशा’ या गाण्यावर नृत्यही केले आहे. या उत्सवाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल आहेत..Ganeshotsav 2025: स्वारीवर गेलेल्या भोसल्यांना गणेशोत्सवात यायला जमलं नाही; पितृपक्षात बसवला होता गणपती; जाणून घ्या इतिहास....पाकिस्तानमधील या गणेशोत्सवात हिंदूंसह मुस्लीम समुदायानेही सहभाग घेतला आहे. यामुळे सांस्कृतिक सहिष्णुता आणि बंधुभावाचा संदेश जगभर दिला जातो आहे. या व्हिडीओवर प्रतिक्रिया देताना एका युजरने लिहिलं की , “अल्लाह तुम्हाला नेहमी सुखी ठेवो” तर अन्य एका पाकिस्तानी नागरिकाने लिहिलं की, “मला पाकिस्तानी हिंदू असल्याचा अभिमान आहे”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.