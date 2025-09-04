किम जोंग यांचा पाण्याचा ग्लास उचलला, खुर्चीसह हात लावलेल्या वस्तू स्वच्छ केल्या; पुतीन यांच्या भेटीनंतरचा VIDEO VIRAL

नॉर्थ कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन यांनी बुधवारी चीनची राजधानी बिजिंगमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर किम जोंग यांच्या गार्ड्सनी त्यांनी पाणी प्यायलेला ग्लास सोबत नेला. तसंच ते ज्या खुर्ची टेबलवर बसले होते ती खुर्ची आणि टेबलही काळजीपूर्वक स्वच्छ करण्यात आले. याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडीओमध्ये सुरक्षा रक्षक पाण्याचा ग्लास उचलत असल्याचं आणि टेबल-खुर्ची स्वच्छ करत असल्याचं दिसतंय..कोरोनानंतर पहिल्यांदाच किम जोंग हे चीन दौऱ्यावर होते. यात त्यांनी पुतीन यांच्याशी चर्चा केली. दोघांमध्ये अत्यंत सकारात्मक अशी चर्चा झाली. त्या चर्चेनंतर दोघेही चहा पिण्यासाठी गेले. किम यांनी पुतीन यांना असंही सांगितलं की मी जर रशियासाठी काही करू शकलो तर मला आनंदच होईल. त्यावर पुतीन यांनी उत्तर कोरियाने युक्रेनमध्ये लष्कर पाठवल्याबद्दल किम यांचे आभार मानले..किम जोंग उन मुलीला सोबत घेऊन चीनमध्ये दाखल, उत्तर कोरियाची पुढची हुकुमशहा?.रशियन पत्रकार अलेक्झांडर युनाशेव यांनी सांगितलं की, बैठकीनंतर खुर्ची, टेबल आणि आजूबाजूच्या वस्ता अशा पद्धतीने स्वच्छ केल्या की तिथं किम यांच्या कसल्याच खुणा मागे राहू नयेत. तज्ज्ञांनी असा अंदाज वर्तवला की, रशिया आणि चीनच्या हेरगिरीपासून वाचण्यासाठी असं केलं जाऊ शकतं. किम जोंग उन त्यांच्या आरोग्याची माहिती लपवण्यासाठी असं करतायत. एखाद्या नेत्याच्या बोटांचे ठसे, विष्ठा यामुळे त्यांच्या डीएनए आणि आरोग्याशी संबंधित माहिती मिळवली जाऊ शकते..The Slow Train : किम जोंग रेल्वेने निघाले चीनला, पुतीन-जिनपिंग यांची भेट घेणार; पुन्हा एकदा ग्रीन ट्रेन चर्चेत.बोटांच्या ठशामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या सिक्रेट कागदपत्रांना मिळवता येऊ शकतं. बोटांचे ठसे वापरून फोन, लॅपटॉप किंवा सिक्रेट ठिकाणी प्रवेश केला जातो. कोणत्याही देशाच्या वरिष्ठ नेत्याचं आरोग्य हे टॉप सिक्रेट मानलं जातं. तर याची माहिती बाहेर आली तर त्याचा शत्रू देशांकडून वापर केला जाऊ शकतो..परदेशी एजन्सीज आरोग्याची माहिती मिळवून संबंधित नेत्याची प्रकृती ठिक नाही, देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या नेता सक्षम नाही अशी प्रतिमा तयार केली जाऊ शकते. यामुळे देशात जनतेचा विश्वासही डळमळीत होऊ शकतो. त्यामुळेच जगातील अनेक देशांच्या सुरक्षा संस्था परराष्ट्र दौऱ्यात त्यांच्या नेत्यांचे बोटांचे ठसे स्वच्छ करतात आणि विष्ठाही परत नेली जाते..गेल्या महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतीन यांची अलास्कात बैठक झाली होती. यावेळी पुतीन यांचा सुरक्षा रक्षक खास सुटकेस घेऊन आला होता. या सूटकेसला पूप सुटकेस म्हटलं जातं. या सूटकेसमध्ये परदेश दौऱ्यावर असताना पुतीन यांचे मलमूत्र एकत्र केलं जातं. काही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांचा हा सुरक्षा प्रोटोकॉल असून तो नवा नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.