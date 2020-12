खऱ्या आयुष्यातील 'मोगली'?; जाणून घ्या जंगलात राहणाऱ्या मुलाबद्दल

मानसाला वाटतं की सर्वजण त्यांच्याप्रमाणेच असावेत. कोणी आपल्यापेक्षा वेगळं दिसलं किंवा वेगळं वागू लागलं की त्यांच्या पचनी पडत नाही. पूर्व आफ्रिकेतील रवांडामध्ये एका 21 वर्षीय मुलाला डिसऑर्डर आहे, याला microcephaly म्हणतात. यामुळे एखाद्याचे तोंड मोठे होते. याच कारणामुळे आजूबाजूचे लोक त्याला खऱ्या आयुष्यातील मोगली म्हणतात. हे डिसऑर्डर Ellie ला लहानपणापासूनच आहे. त्यामुळे तो सर्वांपेक्षा वेगळा दिसतो. लोक त्याच्यासोबत भेदभाव करत असल्याने तो आपला अधिक वेळ जंगलातच घालवतो. त्याचमुळे लोकांनी त्याला खऱ्या आयुष्यातील मोगली म्हणणे सुरु केलं आहे. द सनने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, Ellie ने जंगलात राहून अनेक प्रकारच्या ट्रिक्स शिकल्या आहेत. तो कित्येक किलोमीटर पायी चालू शकतो. झाडावर तो एखाद्या माकडाप्रमाणे चढतो. अखेर रजनीकांत यांची घोषणा, जानेवारीत करणार राजकीय पक्षाची स्थापना स्थानिक लोक त्याला देतात त्रास मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याच्या आईने सांगितलं की तिने Ellie चा जन्म होण्याआधी 5 मुलांना जन्म दिलाय, पण त्यातील कोणीही जिवंत राहू शकलेला नाही. तिने सांगितले की Ellie चे तोंड मोठं असल्याने स्थानिक लोक त्याला त्रास देतात. Ellie ला ऐकण्याची आणि पाहण्याचीही अडचण आहे. शाळेतील मुलं त्याला त्रास देतील याच कारणासाठी त्याला शाळेत घालण्यात आले नाही. काही लोक मदतीसाठी आले पुढे Ellie ची कहानी जेव्हा जगासमोर आली तेव्हा लोकांनी मोठ्या प्रमाणात मदत करण्याचा प्रयत्न केला. Ellie ची आई सिंगल मदर आहे. तीच त्याची काळजी घेते. पण, Ellie स्थानिक लोकांच्या त्रासामुळे त्यांच्यात जास्त मिसळत नाही, तो आपला अधिकतर वेळ जंगलात घालवतो. त्याची आई कोणते कामही करत नाही. लोकांनी मदत म्हणून आतापर्यंत 3,958 डॉलर म्हणजे 2,92,017 रुपये दिले आहेत. कोणी कसाही असो, त्याला कोणता आजार असल्यास त्याच्यात त्याची काहीही चूकी नसते. तरीही लोक त्याला त्रास देत असतात. जर आपण कुणाचं सांत्वन करु शकत नाही, तक कुणाला त्रास देण्याचाही आपल्याला हक्क नाही.



