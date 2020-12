भारतविरोधी भूमिका ओलींना भोवली! नेपाळमध्ये मध्यावधी निवडणुका जाहीर

काठमांडू- नेपाळमध्ये सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत दुहीची परिणती संसद बरखास्त होण्यात झाली आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या शिफारसीनंतर अध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी यांनी आज संसद बरखास्त करत मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली आहे. पुढील वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात ही निवडणुक होणार आहे. पंतप्रधान ओली यांनी आज मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी देशाच्या अध्यक्षांकडे संसदचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकप्रतिनिधीगृहाच्या बरखास्तीची शिफारस केली.

संसदचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या लोकप्रतिनिधीगृहाची गणसंख्या २७५ इतकी आहे. या सभागृहातील सदस्य २०१७ च्या निवडणुकीत निवडून आले होते. नेपाळमधील सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीमधील (एनसीपी) अंतर्गत वाद विकोपाला गेले आहेत. पक्षात ओली समर्थक आणि माजी पंतप्रधान पुष्पकुमार दहल ‘प्रचंड’ यांच्या नेतृत्वाखालील सदस्य असे दोन गट पडले आहेत. ओली यांनी राजीनामा द्यावा, अशी प्रचंड यांची अनेक महिन्यांपासून मागणी आहे. देशातील विविध समस्या हाताळण्यात ओली यांना अपयश येत असल्याचा प्रचंड यांचा दावा आहे. भारतातील तीन गावे नेपाळमध्ये दर्शविणारा नवा नकाशा ओली यांच्या सरकारने जूनमध्ये मंजूर केल्यानंतर सरकारमधील वाद वाढीस लागले आहेत.

#UPDATE | Nepal: Upon the recommendation of the council of ministers, Nepal President Bidya Devi Bhandari announces that national polls will be held between April 30 and May 10 next year, says the President's office.

— ANI (@ANI) December 20, 2020