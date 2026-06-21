Britain Politics: पंतप्रधानांवर राजीनाम्याचे सावट! १०० हून अधिक खासदारांचा दबाव; PM सोबत ब्रिटनमध्ये नेमकं काय घडतंय?

ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्या राजीनाम्याबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. ब्रिटिश वृत्तपत्र 'द ऑब्झर्व्हर'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्टारमर सोमवारी आपल्या राजीनाम्याची किंवा पदत्यागाची तारीख जाहीर करू शकतात. एका सरकारी सूत्राने सांगितले की, कीर स्टारमर पंतप्रधान म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडत असून देश चालवण्यावर त्यांचे लक्ष केंद्रित आहे. लेबर पार्टीच्या १०० हून अधिक खासदारांनी जाहीरपणे म्हटले आहे की, स्टारमर यांनी पदत्याग करावा किंवा पद सोडण्याची वेळ निश्चित करावी..गेल्या काही महिन्यांपासून स्टारमर यांची स्थिती कमकुवत होत होती. पण शुक्रवारी त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या. त्यांचे प्रतिस्पर्धी अँडी बर्नहॅम यांनी एक संसदीय जागा जिंकली. या विजयामुळे आता त्यांना लेबर पार्टीच्या नेतृत्वाला औपचारिक आव्हान देण्याची संधी मिळाली आहे. वृत्तानुसार, स्टारमर हे चेकर्स येथील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी पत्नीसोबत आपल्या भविष्यावर चर्चा करत आहेत..होर्मुझ बंद, पुन्हा उर्जा संकट; अमेरिका-इराण करार संपुष्टात? ट्रम्प यांनी दिला नवा प्रस्ताव.लेबर पार्टीच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना अपेक्षा आहे की, ते सोमवारी आपल्या राजकीय भवितव्याबद्दल एक मोठे विधान करतील. शुक्रवारी स्टारमर यांनी हे स्पष्ट केले की ते कोणत्याही नेतृत्वाच्या आव्हानाला सामोरे जातील. त्यांनी पक्षनेत्यांना अंतर्गत कलहात गुंतून पक्षाचे नुकसान न करण्याचे आवाहन केले. कीर स्टारमर यांनी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लेबर पार्टीला प्रचंड विजय मिळवून दिला. त्यानंतर अनेक वाद, घोटाळे आणि वारंवार होणाऱ्या धोरणात्मक बदलांमुळे त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने कमी झाली आहे. .लोकांचे राहणीमान सुधारण्याची आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याची आपली आश्वासने पूर्ण करण्यात ते अयशस्वी ठरले, असे अनेकांचे मत आहे. ५६ वर्षीय अँडी बर्नहॅम यांना स्टारमर यांचे सर्वात प्रबळ उत्तराधिकारी मानले जाते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतील विजयानंतर त्यांनी देशाला एका नव्या दिशेने नेण्याचे वचन दिले आहे. .Strait of Hormuz Closed: पुन्हा मध्यपूर्वेत युद्धाची चिन्हे? होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद; इराणचा मोठा निर्णय, दिला मोठा इशारा.त्यांच्या समर्थकांची इच्छा आहे की स्टारमर यांनी स्वेच्छेने पायउतार व्हावे. माजी आरोग्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग यांनीही गरज पडल्यास नेतृत्वासाठी निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. काही वृत्तांनुसार, जर बर्नहॅम पंतप्रधान झाले, तर ते अर्थमंत्री रॅशेल रीव्हज यांची जागा घेऊ शकतात. याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.