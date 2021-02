Video : कोर्टाच्या ऑनलाइन सुनावणीत हजर राहिले मांजर; म्हणाले 'मी वकील आहे'

टेक्सास : अमेरिकेच्या टेक्सासमध्ये एका वकील आणि जजचा झूमवरील ऑनलाइन बातचितीचा व्हिडीओ इंटरनेटवर सध्या चांगलाच व्हायरल झाला आहे. एका जजच्या समोर एक मांजर बोलताना दिसत आहे. मात्र जेंव्हा जजने विचारलं तेंव्हा त्या मांजराने उत्तरादाखल म्हटलं की, मी मांजर नाहीये. मी वकील आहे. त्याचं झालं असं की, ऑनलाइन माध्यमातून सुरु असलेल्या सुनावणीच्या दरम्यान वकीलाकडून झूम मिटींगमध्ये मांजराचे फिल्टर लावले गेले. आणि ते काढून टाकण्याचा ऑप्शनच वकीलाला सापडत नव्हता. या दरम्यान झालेल्या गोंधळाचा मजेशीर व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. आतापर्यंत हा व्हिडीओ एक कोटी 62 लाख लोकांनी पाहिला आहे.

A lawyer using Zoom had to let a judge know that he wasn’t a cat after inadvertently activating a face filter pic.twitter.com/vChc14mjM1

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) February 9, 2021