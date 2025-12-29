ग्लोबल

C-130 Hercules Plane : उत्पादन केंद्राचा ‘लॉकहिड’चा प्रस्ताव! ‘सी-१३० जे’ विमानासाठी भारतीय हवाई दलासोबत वाटाघाटी सुरू

संरक्षण दलांसाठी लॉकहिड मार्टिन या कंपनीने भारताला ‘सी-१३० जे’ सुपर हर्क्युलस या विमानाचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
c-130 hercules plane

c-130 hercules plane

sakal

पीटीआय
Updated on

मॅरिएटा (अमेरिका) - संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी लॉकहिड मार्टिनकडून आपल्या संरक्षण दलांसाठी ८० मालवाहतूक विमाने खरेदी करण्याची तयारी भारताकडून सुरू असतानाच, या कंपनीने यासाठी ‘सी-१३० जे’ सुपर हर्क्युलस या विमानाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच, ही संधी मिळाल्यास अमेरिकेबाहेरील पहिले उत्पादन केंद्र भारतात उभारण्याचे आश्‍वासनही कंपनीने दिले आहे.

Loading content, please wait...
India
company
Proposal
plane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com