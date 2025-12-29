C-130 Hercules Plane : उत्पादन केंद्राचा ‘लॉकहिड’चा प्रस्ताव! ‘सी-१३० जे’ विमानासाठी भारतीय हवाई दलासोबत वाटाघाटी सुरू

मॅरिएटा (अमेरिका) - संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी लॉकहिड मार्टिनकडून आपल्या संरक्षण दलांसाठी ८० मालवाहतूक विमाने खरेदी करण्याची तयारी भारताकडून सुरू असतानाच, या कंपनीने यासाठी ‘सी-१३० जे’ सुपर हर्क्युलस या विमानाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच, ही संधी मिळाल्यास अमेरिकेबाहेरील पहिले उत्पादन केंद्र भारतात उभारण्याचे आश्वासनही कंपनीने दिले आहे. .भारतीय हवाई दलाकडे ‘सी-१३० जे’ प्रकारची सध्या बारा विमाने आहेत. त्यामुळे आणखी विमाने घ्यावीत, असा लॉकहिड मार्टिनचा प्रस्ताव आहे. या कंपनीने आतापर्यंत ‘सी-१३० जे’ प्रकारची ५६० विमाने विविध देशांना विकली आहेत. भारताने ही विमाने खरेदी केल्यास ‘क्वाड’ गटाला (भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका) आणखी बळ मिळेल, असे कंपनीने म्हटले आहे..भारतीय हवाई दलात सध्या सोव्हिएत काळातील एएन-३२ आणि आयएल-७६ या प्रकारची विमाने वापरली जातात. या विमानांच्या जागी नवी विमाने खरेदी करायची असल्याने हवाई दलाने २०२२ मध्ये विविध कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले होते. या अब्जावधी डॉलरच्या खरेदी प्रस्तावाला पुढील काही आठवड्यांत भारत सरकारकडून मंजुरी मिळेल, असा अंदाज आहे..शर्यतीमधील इतर कंपन्याब्राझीलमधील ‘एम्ब्राएर’ कंपनीने त्यांच्या ‘केसी-३९०’ विमानासाठीही भारताला प्रस्ताव दिला आहे. याशिवाय, एअरबस डिफेन्स आणि ‘स्पेस’ कंपनीनेही भारताकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. लॉकहिड मार्टिनसह या सर्व कंपन्यांबरोबर चर्चा सुरू असल्याचे समजते. हे कंत्राट आपल्याला मिळावे म्हणून लॉकहिड मार्टिनने टाटा ॲडव्हान्स सिस्टीम्सबरोबर भागिदारीही केली आहे..लॉकहिड मार्टिनची उत्पादन क्षमता सध्या वर्षाला २० ते २४ विमाने इतकी आहे आणि ती ३६ पेक्षा जास्त विमानांपर्यंत वाढवता येते. यामुळे इतर स्पर्धकांच्या तुलनेत ते हवाई दलाला अधिक वेगाने विमाने उपलब्ध करून देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.