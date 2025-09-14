नेपाळ, फ्रान्सनंतर लंडनच्या रस्त्यांवर उतरले आंदोलक, मस्क यांनी ओतलं आगीत तेल; म्हणाले, लढा किंवा मरा

नेपाळ आणि फ्रान्सनंतर आता ब्रिटनमध्येही स्थलांतरांविरोधात आंदोलनाचा भडका उडालाय. शनिवारी लंडनमध्ये अँटि इमिग्रेशन कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. लंडनच्या रस्त्यावर आंदोलन सुरू असतानाच अब्जाधीश एलॉन मस्क यांनी आगीत तेल ओतण्याचं काम केलंय. त्यांनी म्हटलंय की, आता ब्रिटनमध्येही सत्तांतराची गरज आहे. आंदोलकांकडे दोनच पर्याय आहेत लढा किंवा मरा..एलॉन मस्क यांनी म्हटलं की, ब्रिटनची घसरण आधीपासूनच सुरू झाली. आता येणाऱ्या काळात हे देशाच्या विनाशाचं कारण बनणार आहे. ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरामुळे संकट निर्माण होतं आहे. यामुळे मोठा हिंसाचार होणार आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलकांकडे फक्त लढण्याचा किंवा मरण्याचाच पर्याय शिल्लक आहे..सॉरी, आम्ही जग सोडतोय! चिठ्ठी लिहून महिलेनं ११ वर्षीय मुलासह १३ व्या मजल्यावरून मारली उडी; पती घरातच झोपलेला.मस्क म्हणाले की, माझा संदेश आहे की हिंसेची आग तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचेल. त्यामुळे तुम्हाला लढावं लागेल. तुम्हाला आवडो किंवा नको पण हिंसा होणारच. मला वाटतं की आता किर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखालचं हे सरकार पाडण्याची गरज आहे. तुमच्याकडे चार वर्षांचा वेळ नाही. आगामी निवडणुकीला खूप वेळ आहे. त्याआधीच काहीतरी व्हायला हवं. संसद विसर्जित व्हायला हवी आणि पुन्हा मतदान घेतलं पाहिजे..आमचा मित्र चार्ली किर्कला मारलं गेलं आणि याचा आनंद कट्टरपंथी साजरा करतायत. आपल्याला एक मिनिट थांबून शांतपणे विचार करायला हवा की हिंसा रोखण्याचा कोणताच मार्ग नाहीय. त्यामुळे लढण्यासाठी तयार रहावं लागेल असंही मस्कने म्हटलंय..लंडनमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या आंदोलकांनी मोठं आंदोलन केलं. १ लाखांपेक्षा जास्त आंदोलक रस्त्यावर उतरले होते. यावेळी काही पोलीस अधिकाऱ्यांवरही हल्ला झाला. यातील काही आंदोलकांनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अशा टोप्या घातल्या होत्या. तर ब्रिटनचे पंतप्रधान किर स्टार्मर यांच्याविरोधात घोषणाबाजीही करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.