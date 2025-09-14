ग्लोबल

नेपाळ, फ्रान्सनंतर लंडनच्या रस्त्यांवर उतरले आंदोलक, मस्क यांनी ओतलं आगीत तेल; म्हणाले, लढा किंवा मरा

London Protest : लंडनमध्ये अँटि इमिग्रेशन कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. लंडनच्या रस्त्यावर आंदोलन सुरू असतानाच अब्जाधीश एलॉन मस्क यांनी आगीत तेल ओतण्याचं काम केलंय.
सूरज यादव
Updated on

नेपाळ आणि फ्रान्सनंतर आता ब्रिटनमध्येही स्थलांतरांविरोधात आंदोलनाचा भडका उडालाय. शनिवारी लंडनमध्ये अँटि इमिग्रेशन कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. लंडनच्या रस्त्यावर आंदोलन सुरू असतानाच अब्जाधीश एलॉन मस्क यांनी आगीत तेल ओतण्याचं काम केलंय. त्यांनी म्हटलंय की, आता ब्रिटनमध्येही सत्तांतराची गरज आहे. आंदोलकांकडे दोनच पर्याय आहेत लढा किंवा मरा.

