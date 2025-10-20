मोनालिसाचं जगप्रसिद्ध पेंटिग असलेल्या संग्रहालयात दरोडा; ४ मिनिटात नेपोलियाच्या ९ वस्तूंची चोरी, राणीचा मुकूट सापडला

जगातल्या अनेक मौल्यवान वस्तू ज्या जगप्रसिद्ध संग्रहालयात आहेत त्या लूव्र संग्रहालयात फक्त चार मिनिटात ९ वस्तूंची चोरी केल्याची घटना घडलीय. यात नेपोलियन तिसरा याच्याच ९ वस्तू चोरण्यात आल्यात. या घटनेनंतर प्रशासनानं लूव्र संग्रहालय काही दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. अपोलो गॅलरीत ही चोरी झालीय..नेपोलियन तिसरा याची पत्नी युजीनचे सोने, हिरे असलेला रत्नजडीत मुकूट चोरट्याने चोरला आहे. हा मुकूट तुटलेल्या अवस्थेत आढळून आलाय. फ्रान्समध्ये सर्वात कमी वेळेत झालेली ही चोरी असून घटनेनं खळबळ उडाली आहे..Mumbai News : मुंबईत ऐन दिवाळीत दुर्घटना, चाळीत आग लागून १५ वर्षीय मुलाचा मृत्यू; तिघे जखमी.लूव्र संग्रहालयाचा एक दरवाजा हा सीन नदीच्या बाजूला आहे. त्या मार्गाने चोरांनी संग्रहालयात प्रवेश केला. तिथं बांधकाम सुरू असल्यानं त्यांना आत शिरता आलं. त्यानंतर चोरांनी अपोलो गॅलरीत पोहोचण्यासाठी मालवाहू लिफ्टचा वापर केला. गॅलरीत पोहोचताच खिडक्यांच्या काचा फोडून नेपोलियन तिसरा याच्याशी संबंधित असलेल्या मौल्यवान वस्तू चोरल्या..लूव्र संग्रहालयात याआधीही चोरी झाली आहे. १९११ मध्ये पहिली चोरी झाली होती. तेव्हा व्हिन्सेंझो पेरुगिया या कामगारानं जगप्रसिद्ध मोनालिसाचं चित्र लंपास केलं होतं. त्यानं कोटात लपवून या चित्राची चोरी केली होती. मोनालिसानं त्याचं चित्र लंपास केलं होतंय. या चोरीच्या घटनेनंतरच मोनालिसाचं चित्र जगप्रसिद्ध झालं होतं. .नेपोलियन युगातील ९ मौल्यवान वस्तू फक्त चार मिनिटात चोरी करण्यात आल्याच्या या घटनेनं खळबळ उडालीय. फ्रान्सच्या इंटर रेडिओशी बोलताना गृहमंत्री लॉरेंट नुनेज यांनी म्हटलं की, हा सर्वात मोठा दरोडा आहे. चोरी केलेल्या वस्तू मौल्यवान होत्या. चोरी केलेला एक मुकूट चोर पळताना त्यांच्याकडून पडला. तो संग्रहालयाच्या बाहेर सापडलाय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.