मोनालिसाचं जगप्रसिद्ध पेंटिग असलेल्या संग्रहालयात दरोडा; ४ मिनिटात नेपोलियाच्या ९ वस्तूंची चोरी, राणीचा मुकूट सापडला

louvre museum : पॅरिसमधील जगप्रसिद्ध लूव्र संग्रहालयात चोरीची घटना घडलीय. चोरट्यांनी ४ मिनिटात ९ वस्तूंची चोरी केली असून यात नेपोलियन तिसरा याच्याशी संबंधित वस्तूंचा समावेश आहे.
Massive Louvre Museum Heist 9 Priceless Napoleon Artifacts Stolen Within 4 Minutes

सूरज यादव
जगातल्या अनेक मौल्यवान वस्तू ज्या जगप्रसिद्ध संग्रहालयात आहेत त्या लूव्र संग्रहालयात फक्त चार मिनिटात ९ वस्तूंची चोरी केल्याची घटना घडलीय. यात नेपोलियन तिसरा याच्याच ९ वस्तू चोरण्यात आल्यात. या घटनेनंतर प्रशासनानं लूव्र संग्रहालय काही दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. अपोलो गॅलरीत ही चोरी झालीय.

france
Museum
History

