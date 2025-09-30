आणखी एका देशात Gen-Z भडकले, सरकार बरखास्त; सरकारी पदांसाठी अर्ज करा, राष्ट्रपतींचं लोकांना आवाहन

नेपाळनंतर आणखी एक सरकार तरुणाईच्या उद्रेकामुळे कोसळलंय. पाणी आणि वीजेच्या तुटवडा असल्यानं संतप्त झालेल्या तरुणांनी देशभरात आंदोलन सुरू केलं. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. यात आतापर्यंत किमान २२ जणांचा मृत्यू झालाय तर १०० जणांचा मृत्यू झालाय. शेवटी राष्ट्रपतींनी सरकार बरखास्त केलं. मादागास्करमध्ये यामुळे अराजकता निर्माण झालीय..मादागास्करचे राष्ट्रपती अंद्री राजोएलिना यांनी सोमवारी राष्ट्रीय दूरदर्शनवरून पंतप्रधान ख्रिस्तियन नॅटसे यांचे सरकार बरखास्त केल्याची घोषणा केली. सरकार बरखास्त केलं असलं तरी नवं सरकार स्थापन होईपर्यंत सर्व मंत्री प्रभारी म्हणून पदावर राहतील. राष्ट्रपतींनी सरकारी पदांसाठी सामान्य नागरिकांना अर्ज करण्याचं आवाहन केलं. राष्ट्रपती राजोएलिना यांनी सुरुवातीला वीजेच्या मुद्द्यावरून उर्जा मंत्र्यांना बडतर्फ केलं होतं. त्यांनी गरीब लोकांची भेट घेऊन जनतेला आश्वासन दिलं होतं की सरकार आता लोकांचं आयुष्य आणखी सुखकर बनवण्यावर लक्ष देईल..US Tariff News: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा मोठा धक्का! अमेरिकेबाहेरील चित्रपटांवर १००% टॅरिफ लादला, भारतावर काय परिणाम होणार?.आंदोलनामुळे मादागास्करची राजधानी एंटानानरीवो आणि इतर शहरांमध्ये संचारबंदी लागू केलीय. मात्र तरीही हजारो लोक सोमवारी पुन्हा रस्त्यावर उतरले. फक्त सेवा सुधाराव्यात इतकीच मागणी नाही तर राष्ट्रपतींनीही राजीनामा द्यावा आणि निवडणूक घ्यावी अशी मागणी आंदोलक करत आहेत..आंदोलकांमध्ये सर्वाधिक जेन झींचा समावेश आहे. नेपाळ, केनियात अलिकडे झालेल्या आंदोलनात सर्वाधिक जेनझींचा समावेश होता. यावरूनच प्रेरित झालेल्या मादागास्करच्या झेनझींनी सरकारला दणका दिला. न्याय हवाय, आम्ही थकलोय, आम्हाला जगू द्या, फक्त जिवंत रहायला आम्ही नाहीय अशा घोषणाही दिल्या गेल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.