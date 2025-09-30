ग्लोबल

आणखी एका देशात Gen-Z भडकले, सरकार बरखास्त; सरकारी पदांसाठी अर्ज करा, राष्ट्रपतींचं लोकांना आवाहन

Madagascar : नेपाळ, केनियानंतर पूर्व आफ्रिकेतील देश मादागास्करमध्ये जेनझींच्या आंदोलनामुळे सरकार कोसळलंय. वीज, पाण्यासह इतर सोयी सुविधांची वानवा आणि वाढत्या भ्रष्टाचाराविरोधात तरुणाईने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं.
Gen-Z Uprising Topples Madagascar Government Amid Crisis

सूरज यादव
नेपाळनंतर आणखी एक सरकार तरुणाईच्या उद्रेकामुळे कोसळलंय. पाणी आणि वीजेच्या तुटवडा असल्यानं संतप्त झालेल्या तरुणांनी देशभरात आंदोलन सुरू केलं. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. यात आतापर्यंत किमान २२ जणांचा मृत्यू झालाय तर १०० जणांचा मृत्यू झालाय. शेवटी राष्ट्रपतींनी सरकार बरखास्त केलं. मादागास्करमध्ये यामुळे अराजकता निर्माण झालीय.

