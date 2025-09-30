लंडनमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची तोडफोड, गांधी जयंतीच्या २ दिवस आधी घटनेमुळे खळबळ; भारतीय दुतावासाने केला निषेध

लंडनच्या टॅविस्टॉक स्क्वायर इथं असलेल्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आल्याची घटना घडलीय. या प्रकरणी भारतीय उच्चायुक्तालयाने कठोर शब्दात निषेध व्यक्त केलाय. गांधी जयंती अवघ्या दोन दिवसांवर आली असताना घढलेल्या या घटनेमुळे खळबळ उडालीय. पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर काही आक्षेपार्ह शब्दही लिहिण्यात आले आहेत. भारतीय उच्चायुक्तांनी सांगितलं की, स्थानिक अधिकाऱ्यांना याची माहिती देण्यात आलीय. पुतळ्याची तोडफोडही केली असून पुतळा व्यवस्थित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..भारतीय उच्चायुक्तालयाने सोशल मीडियावर म्हटलं की, टॅविस्टॉक स्क्वायर इथं असलेल्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची झालेली तोडफोड ही दुर्दैवी घटना आहे. ही फक्त पुतळ्याची तोडफोड नाही तर आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवसाच्या तीन दिवस आधी अहिंसेचे विचार आणि महात्मा गांधींच्या वारशावर हिंसक हल्ला आहे. आम्ही तात्काळ कारवाईसाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे हा गंभीर मुद्दा उपस्थित केलाय. आमची टीम घटनास्थळी दाखल झालीय. पुतळा दुरुस्त करण्यासाठी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला जात आहे..आणखी एका देशात Gen-Z भडकले, सरकार बरखास्त; सरकारी पदांसाठी अर्ज करा, राष्ट्रपतींचं लोकांना आवाहन .संयुक्त राष्ट्राकडून गांधी जयंतीला आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस साजरा केला जातो. दर वर्षी २ ऑक्टोंबरला लंडनमधील स्मारकाच्या ठिकाणी पुष्पांजली अर्पण केली जाते. गांधीजींच्या आवडीच्या भजनांचं गायन केलं जातं. इंडिया लीगच्या सहकार्याने गांधीजींच्या या पुतळ्याचे अनावरण १९६८ मध्ये करण्यात आलं होतं. महात्मा गांधी युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनमध्ये कायद्याचे विद्यार्थी होते त्या दिवसाची आठवण म्हणून या पुतळ्याची स्थापना केली होती..महात्मा गांधींचा पुतळा ज्या चबुतऱ्यावर आहे त्यावर महात्मा गांधी १८६९-१९४८ असं लिहिण्यात आलंय. मेट्रोपॉलिटीन पोलीस आणि स्थानिक कॅमडेन काउन्सिलच्या अधिकाऱ्यांनी पुतळ्याच्या तोडफोड प्रकरणी चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिलीय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.