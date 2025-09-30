ग्लोबल

लंडनमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची तोडफोड, गांधी जयंतीच्या २ दिवस आधी घटनेमुळे खळबळ; भारतीय दुतावासाने केला निषेध

Mahatma Gandhi Statue : लंडनमध्ये असलेल्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आल्याची घटना घडलीय. गांधी जयंतीच्या दोन दिवस आधी घडलेल्या या घटनेचा भारतीय उच्चायुक्तालयानं निषेध केला आहे.
सूरज यादव
लंडनच्या टॅविस्टॉक स्क्वायर इथं असलेल्या महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आल्याची घटना घडलीय. या प्रकरणी भारतीय उच्चायुक्तालयाने कठोर शब्दात निषेध व्यक्त केलाय. गांधी जयंती अवघ्या दोन दिवसांवर आली असताना घढलेल्या या घटनेमुळे खळबळ उडालीय. पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर काही आक्षेपार्ह शब्दही लिहिण्यात आले आहेत. भारतीय उच्चायुक्तांनी सांगितलं की, स्थानिक अधिकाऱ्यांना याची माहिती देण्यात आलीय. पुतळ्याची तोडफोडही केली असून पुतळा व्यवस्थित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

