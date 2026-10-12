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Sri Lanka Politics: आधी मुलगा, आता पत्नी अडचणीत; महिंदा राजपक्षे ICU मध्ये, श्रीलंकेत सध्या काय घडतंय?

Mahinda Rajapaksa Hospitalised: शिरांथी राजपक्षे यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक झाली असून, मुलगा नमल राजपक्षे वेगळ्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहे. दुसरीकडे, माजी अध्यक्ष महिंद राजपक्षे यांना १२ ऑक्टोबर रोजी तातडीने अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे. श्रीलंकेतील सत्तांतरानंतर राजपक्षे कुटुंबाच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत.
Sri Lanka politics mahinda rajapaksa admitted to hospital AS09

Sri Lanka politics mahinda rajapaksa admitted to hospital AS09

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Colombo : श्रीलंकेच्या राजकारणात एकेकाळी वर्चस्व गाजवणाऱ्या राजपक्षे कुटुंबाच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. 'वासे फिरले की घरही फिरते' असा अनुभव सध्या राजपक्षे कुटुंबीय घेत आहेत. श्रीलंकेचे माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांना सोमवारी (१२ ऑक्टोबर) प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांना अतिदक्षता विभागात (ICU) डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, त्यांच्या पत्नी शिरांथी राजपक्षे यांना कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अटक झाली असून, मुलगा आणि खासदार नमल राजपक्षे हाही दुसऱ्या एका प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहे.

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