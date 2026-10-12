Sri Lanka Politics: आधी मुलगा, आता पत्नी अडचणीत; महिंदा राजपक्षे ICU मध्ये, श्रीलंकेत सध्या काय घडतंय?

Colombo : श्रीलंकेच्या राजकारणात एकेकाळी वर्चस्व गाजवणाऱ्या राजपक्षे कुटुंबाच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. 'वासे फिरले की घरही फिरते' असा अनुभव सध्या राजपक्षे कुटुंबीय घेत आहेत. श्रीलंकेचे माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांना सोमवारी (१२ ऑक्टोबर) प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांना अतिदक्षता विभागात (ICU) डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, त्यांच्या पत्नी शिरांथी राजपक्षे यांना कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अटक झाली असून, मुलगा आणि खासदार नमल राजपक्षे हाही दुसऱ्या एका प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहे. .India Alliance Protest : 'देश हायजॅक केलाय, लोकशाहीची हत्या सुरूय'; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, आंदोलनासाठी 300 खासदार राजघाटावर.राजपक्षेंच्या पत्नीवर काय आहेत आरोप?श्रीलंकेच्या लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचारविरोधी आयोगाने (CIABOC) ७३ वर्षीय शिरांथी यांना ७ ऑक्टोबर रोजी कोलंबोतील निवासस्थानातून अटक केली. त्यांच्या विरोधात धर्मादाय संस्थेशी संबंधित १ कोटी श्रीलंकन रुपयांच्या निधीच्या कथित गैरवापराची चौकशी सुरू आहे. त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून निधीचा गैरवापर करण्यात आला असा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. .Hormuz Attack: होर्मुझमधील तेलवाहू जहाजांवरील हल्ल्यात 2 भारतीय खलाशी बेपत्ता.शिरांथी यांना १३ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज १२ ऑक्टोबर रोजी फेटाळण्यात आला. मात्र, त्यांच्या वकिलांनी संबंधित निधी संस्थेच्या खात्यातच असल्याचा दावा केला असून, शिरांथी यांनी गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळले आहेत. .राजपक्षे कुटुंबाची राजकीय घसरणमहिंदा राजपक्षे यांनी २००५ ते २०१५ या काळात श्रीलंकेचे अध्यक्षपद भूषवले. २००९ मध्ये लिट्टेचा पराभव झाल्यानंतर त्यांची लोकप्रियता वाढली. पुढे त्यांचे बंधू गोटाबाया राजपक्षे अध्यक्ष झाले; मात्र २०२२ मधील आर्थिक संकट, महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईविरोधातील जनआंदोलनामुळे त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. .२०२४ मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेवर निवडून आलेले अध्यक्ष अनुर कुमार दिसानायके यांच्या सरकारने जुन्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीला पुन्हा गती दिली आहे. नमल राजपक्षे यांच्याविरोधातही स्वतंत्र प्रकरणात कारवाई सुरू आहे. दरम्यान, महिंदा राजपक्षे यांयांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे त्यांच्या पक्षाकडून सांगण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.