Mali Terrorism : मालीमध्ये ५ भारतीयांचे दहशतवाद्यांकडून बंदुकीच्या धाकावर अपहरण; अल-कायदा अन् ISIS ची दहशत वाढली

मालीमध्ये पाच भारतीय कामगारांचे अल-कायदा आणि आयसिसशी संबंधित दहशतवाद्यांकडून अपहरण झाले.हे भारतीय कौबीजवळील एका विद्युतीकरण कंपनीत काम करत होते.अपहरणानंतर उर्वरित कर्मचाऱ्यांना सुरक्षिततेसाठी राजधानी बामाको येथे हलवण्यात आले..अफ्रिकेतील माली देशात दहशतवाद्यांनी पाच भारतीयांचे गुरुवारी अपहरण केले. या देशात जिहादी दहशतवाद शिगेला पोहोचला आहे. अल-कायदा आणि आयसिस सारख्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित गटांनी खूप मोठी दहशत निर्माण केली आहे. मालीयन सुरक्षा दलांच्या म्हणण्यानुसार, सशस्त्र दहशतवाद्यांनी कौबीजवळ किमान पाच भारतीयांचे अपहरण केले. ते एका विद्युतीकरण कंपनीत काम करत होते. .दहशतवादाच्या भीतीमुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांना मालीची राजधानी बामाको येथे हलवण्यात आले आहे. अद्याप कोणत्याही संघटनेने अपहरणांची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. मालीमध्ये सध्या लष्करी राजवट आहे. अल-कायदा आणि आयसिसमुळे दहशतवादी घटना वारंवार घडत आहेत. हा देश सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.कट्टरपंथी इस्लामिक संघटना आणि दहशतवाद्यांनी इंधन नाकेबंदी लादली आहे..मालीमध्ये परदेशी लोकांना लक्ष्य करणे सामान्य आहे. कट्टरपंथी संघटना अनेकदा परदेशी लोकांना मारतात किंवा त्यांचे अपहरण करतात. २०१२ मध्ये सत्तापालट झाला आणि तेव्हापासून शांतता नाही. गेल्या महिन्यातच दहशतवाद्यांनी दोन अमिराती आणि एका इराणी नागरिकाचे अपहरण केले. ५० दशलक्ष डॉलर्सची खंडणी दिल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले..Chabahar Port : "दहशतवाद पसरवू नका!" पाकिस्तानला भारताचे खडे बोल; अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा जाहीर.मालीमध्ये, दहशतवादी आणि जिहादी गट वारंवार खंडणीसाठी लोकांचे अपहरण करतात. ते परदेशी अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करतात आणि नंतर कंपनीकडून मोठ्या रकमेची मागणी करतात.जेएनआयएमचे दहशतवादी नेमके हेच करत आहेत. मालीमधील या दहशतवादी कारवायांमुळे परदेशी कंपन्यांसमोर एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे..FAQ प्र1. मालीमध्ये भारतीयांचे अपहरण कोणी केले? ➡️ दहशतवाद्यांनी, जे अल-कायदा आणि आयसिसशी संबंधित गटांचे सदस्य असल्याची शक्यता आहे.प्र2. अपहरण झालेले भारतीय कुठे काम करत होते? ➡️ ते एका विद्युतीकरण कंपनीत काम करत होते.प्र3. अपहरणानंतर इतर कर्मचाऱ्यांचे काय झाले? ➡️ त्यांना मालीची राजधानी बामाको येथे सुरक्षिततेसाठी हलवण्यात आले.प्र4. अपहरणाची जबाबदारी कोणी स्वीकारली आहे का? ➡️ नाही, अजून कोणत्याही गटाने जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.प्र5. मालीमध्ये अशा घटना वारंवार का घडतात? ➡️ जिहादी दहशतवाद, लष्करी राजवट आणि आर्थिक संकटामुळे अशा घटना वारंवार घडतात.प्र6. दहशतवादी अशा अपहरणांमागे काय उद्देश ठेवतात? ➡️ मुख्य उद्देश खंडणी (ransom) मिळवणे आणि परदेशी कंपन्यांवर दबाव टाकणे हा आहे..