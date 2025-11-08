Mali Violence: मालीमध्ये अल-कायदा आणि आयसिसचा दहशतवाद! ५ भारतीयांचे अपहरण अन्...; नेमकं काय घडलं?

पश्चिम आफ्रिकेतील माली देशात दहशतवादी हिंसाचार वाढत आहे. अल-कायदा आणि आयसिसशी संबंधित दहशतवादी गटांकडून वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पाच भारतीय नागरिकांचे अपहरण करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिली. गुरुवारी पश्चिम मालीच्या कौबी प्रदेशाजवळ सशस्त्र लोकांनी या भारतीयांचे अपहरण केले. .हे सर्वजण स्थानिक वीज प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कंपनीत काम करत होते. कंपनीच्या प्रतिनिधीने एएफपीला सांगितले की, उर्वरित सर्व भारतीय कर्मचाऱ्यांना आता राजधानी बामाको येथे नेण्यात आले आहे. अद्याप कोणत्याही गटाने अपहरणाची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. "आम्ही पाच भारतीय नागरिकांच्या अपहरणाची पुष्टी करतो," असे कंपनीच्या प्रतिनिधीने सांगितले. .त्यांनी पुढे सांगितले की कंपनीच्या इतर भारतीय कर्मचाऱ्यांना राजधानी बामाको येथे नेण्यात आले आहे. सध्या लष्करी राजवटीच्या अधीन असलेल्या मालीमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून अस्थिरता आणि वाढत्या अतिरेकी हिंसाचाराचा सामना करावा लागत आहे. अल-कायदाशी संबंधित गट, ग्रुप फॉर द सपोर्ट ऑफ इस्लाम अँड मुस्लिम्स (जेएनआयएम) ने अलीकडेच कडक इंधन नाकेबंदी लादली आहे. ज्यामुळे देशाचे आधीच गंभीर आर्थिक संकट आणखी वाढले आहे..मालीमध्ये परदेशी नागरिकांचे अपहरण हे काही नवीन नाही. २०१२ पासून, सत्तापालट आणि जिहादी हल्ल्यांच्या मालिकेमुळे सरकारी नियंत्रण कमकुवत झाले आहे. या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, जेएनआयएमच्या लढाऊंनी बामाकोजवळ दोन अमिराती नागरिक आणि एका इराणीचे अपहरण केले. गेल्या आठवड्यात अंदाजे ५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची खंडणी घेतल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आल्याचे वृत्त आहे..२०१२ मध्ये तुआरेग बंडातून जन्मलेले जेएनआयएम हळूहळू उत्तर मालीपासून देशाच्या मध्य भागात आणि बुर्किना फासो आणि नायजर या सीमावर्ती देशांमध्ये पसरले आहे. मालीचे सध्याचे लष्करी नेते असिमी गोइता यांनी सत्तेत आल्यावर बंड संपवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आतापर्यंत त्यांना कोणतेही महत्त्वपूर्ण यश मिळालेले नाही..बामाको अजूनही सरकारी नियंत्रणाखाली असले तरी जेएनआयएम राजधानीकडे जाण्याच्या शक्यतेने जनतेची चिंता वाढवली आहे. ज्या भागात या गटाचे वर्चस्व आहे. तेथे त्यांनी कडक नियम लागू केले आहेत. सार्वजनिक हालचालींवर निर्बंध घालणे आणि महिलांना सार्वजनिक वाहतुकीत हिजाब घालणे बंधनकारक करणे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, २०२५ मध्ये मालीमध्ये ५६१ भारतीय राहत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.