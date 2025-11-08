ग्लोबल

Mali Violence: मालीमध्ये अल-कायदा आणि आयसिसचा दहशतवाद! ५ भारतीयांचे अपहरण अन्...; नेमकं काय घडलं?

Mali Terrorist Violence: पश्चिम आफ्रिकेतील मालीमध्ये अल-कायदा आणि आयसिसचा दहशतवाद सुरू आहे. या घटनेत त्यांनी ५ भारतीयांचे अपहरण केले आहे. यामुळे आता खळबळ उडाली आहे.
Mali Terrorist Violence

Mali Terrorist Violence

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पश्चिम आफ्रिकेतील माली देशात दहशतवादी हिंसाचार वाढत आहे. अल-कायदा आणि आयसिसशी संबंधित दहशतवादी गटांकडून वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पाच भारतीय नागरिकांचे अपहरण करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिली. गुरुवारी पश्चिम मालीच्या कौबी प्रदेशाजवळ सशस्त्र लोकांनी या भारतीयांचे अपहरण केले.

Loading content, please wait...
Terrorist
violence
Terrorism
Terror
terrorist attack
terror attack

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com