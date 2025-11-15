Man Mum Trend: ५ मिनिटांच्या मिठीसाठी ६०० रुपये! 'इथे' मुले मुलींना मिठी मारून पैसे कमवतात, ‘मॅन मम्स’ ट्रेंड नेमका काय? कसा सुरू झाला?

आजकाल प्रत्येकजण विचित्र ट्रेंड फॉलो करू लागला आहे. दक्षिण कोरियामध्ये पत्नी आणि पतीला भाड्याने घेण्याचा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. आता आम्ही तुम्हाला चीनमधील एका ट्रेंडबद्दल सांगणार आहोत ज्याला 'मॅन मम्स' म्हणतात. हा एक सामान्य ट्रेंड नाही, तर एक ट्रेंड आहे जो जाणून घेतल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल. या ट्रेंडनुसार जिममध्ये जाणारी मुले मुलींना मिठी मारण्याची सेवा देतात. त्या बदल्यात ते 5 मिनिटांच्या मिठीसाठी 20 ते 50 युआन, म्हणजे 250 ते 600 रुपये आकारतात. हा ट्रेंड सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आहे. .हा ट्रेंड कसा सुरू झाला?अभ्यासाच्या किंवा नोकरीच्या दबावामुळे दबलेल्या मुलींमध्ये हा ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे. त्या या मुलांना कामावर ठेवतात. या रोमँटिक डेट्स नाहीत, तर त्या मुलींना भावनिक आधार देतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एका कॉलेजच्या विद्यार्थिनीने सोशल मीडियावर पोस्ट केले की, "मी माझा प्रबंध पूर्ण करण्याबद्दल इतका तणावात आहे की मला फक्त कोणाला तरी मिठी मारायची आहे. शाळेत मी एका मैत्रिणीला मिठी मारली तेव्हा मला आराम वाटला." .Video : भूक अन् गरीबीचा विदारक चेहरा...लहान मुलीने वेचून खाल्लं कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातलं अन्न, व्हायरल व्हिडिओ पाहून मन हळहळेल.ही पोस्ट व्हायरल झाली. त्यावर १,००,००० हून अधिक कमेंट्स आल्या. मिठी मारण्याची थेरपी लवकरच एक व्यवसाय बनली. सुरुवातीला मित्रांमध्ये मोफत आता ती एक सशुल्क सेवा आहे. मुली या पुरुषांशी चॅट अॅप्सवर बोलतात. नंतर त्यांना पार्क, मेट्रो स्टेशन किंवा शॉपिंग मॉलसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी व्यवस्था करतात. सुरक्षित राहण्यासाठी ते व्यावसायिकांना कामावर ठेवतात. .साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टमधील वृत्तानुसार, एका विद्यार्थिनीने स्पष्ट केले की, तीन तासांच्या ओव्हरटाईमनंतर, तिने तिला मदत करण्यासाठी एका माणसाला कामावर ठेवले. तो तिला तीन मिनिटे मिठी मारत असे. तिच्या खांद्यावर हात लावत असे आणि तिच्या बॉसच्या तक्रारी ऐकत असे. यामुळे तिचे मन शांत झाले. हा शब्द पूर्वी स्नायू असलेल्या जिम-शैलीतील स्नायू असलेल्या पुरुषांसाठी वापरला जात असे, परंतु आता त्याचा अर्थ बदलला आहे. .Viral Video: एक विवाह ऐसा भी..! ChatGpt वर बनवलेल्या AI बॉयफ्रेंडशी लग्न, तरुणीचा व्हिडिओ पाहून नेटिझन्स थक्क.तो मजबूत शरीरयष्टी असलेल्या पुरुषाचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो. परंतु दयाळू, सहनशील आणि मातृत्वाची भावना देखील दर्शवितो. मुली पुरुष निवडताना देखावा, वर्तन, संभाषण शैली आणि वृत्ती विचारात घेतात. उंच किंवा क्रीडापटू महिला देखील कधीकधी ही भूमिका बजावतात. अहवालांनुसार, मम झोऊ नावाच्या एका पुरूषाने सांगितले की, "मी ३४ मिठी मारली आणि १,७५८ युआन कमावले." .या ट्रेंडचा उद्देश पैसे कमवणे नाही तर महिलांना दिलासा देणे आहे. यामुळे लोकांना कामाचा ताण, शरीरयष्टीचा दबाव आणि कौटुंबिक समस्या सामायिक करण्याची परवानगी मिळते. दुसऱ्या पुरूषाने माध्यमांना सांगितले की, "ही सेवा मला आत्मविश्वास देते." पुरुष रस्त्याच्या कडेला वेळेसह किंमत सूचीबद्ध करणारे पोस्टर घेऊन उभे असतात, जसे की ५ मिनिटांच्या मिठीसाठी ५० युआन. हे पूर्णवेळ काम नाही. बहुतेक लोक ते एक बाजूचा व्यवसाय म्हणून करतात..Video: शिवाजी महाराजांनी पुण्यात शाहिस्तेखानावर कसा केला होता सर्जिकल स्ट्राईक? AI LIVE रिपोर्टींग व्हायरल, शिवभक्त असाल तर नक्की पाहा.चीनमधील तरुण पिढीमध्ये एकटेपणा वाढत आहे. लोक डिजिटल जगात जोडलेले आहेत. परंतु वास्तविक जीवनात त्यांना सहवासाची कमतरता आहे. महागाई, नोकरीचा दबाव आणि अभ्यासाचा भार या सर्व गोष्टी भावनिक आरोग्यावर परिणाम करत आहेत. काही महिला या पुरुषांना कॉफी किंवा पुस्तके भेट म्हणून देतात. पण हा ट्रेंड देखील वादग्रस्त आहे. काहीजण म्हणतात की, हा उपचार म्हणून वेषात शारीरिक इच्छेचा एक प्रकार आहे. एका वकिलाने असेही सुचवले की, काही जण लैंगिक छळाचे निमित्त म्हणून याचा वापर करू शकतात. तरीही, चीनच्या प्रमुख शहरांमध्ये हा ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे. सोशल मीडियावर एका साध्या शोधात शेकडो पोस्ट उघड होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.