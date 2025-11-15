ग्लोबल

Man Mum Trend: ५ मिनिटांच्या मिठीसाठी ६०० रुपये! 'इथे' मुले मुलींना मिठी मारून पैसे कमवतात, ‘मॅन मम्स’ ट्रेंड नेमका काय? कसा सुरू झाला?

Man Mum Trend Viral: स्टडी-जॉबचा ताण कमी करण्यासाठी मुलींचा ‘मॅन मम्स’कडे कल वाढच आहे. सध्या हा अनोखा ट्रेंड सुरू झाला आहे. ज्यात मुले पैसे घेऊन मुलींना भावनिक आधार देतात.
Vrushal Karmarkar
आजकाल प्रत्येकजण विचित्र ट्रेंड फॉलो करू लागला आहे. दक्षिण कोरियामध्ये पत्नी आणि पतीला भाड्याने घेण्याचा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. आता आम्ही तुम्हाला चीनमधील एका ट्रेंडबद्दल सांगणार आहोत ज्याला 'मॅन मम्स' म्हणतात. हा एक सामान्य ट्रेंड नाही, तर एक ट्रेंड आहे जो जाणून घेतल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल. या ट्रेंडनुसार जिममध्ये जाणारी मुले मुलींना मिठी मारण्याची सेवा देतात. त्या बदल्यात ते 5 मिनिटांच्या मिठीसाठी 20 ते 50 युआन, म्हणजे 250 ते 600 रुपये आकारतात. हा ट्रेंड सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाला आहे.

