मंगोलियात बाळासह महिलेला रुग्णालयाने काढलं बाहेर; आंदोलनानंतर पंतप्रधानांनी दिला राजीनामा

उलान बटोर - पूर्व आशियातील देश मंगोलियाचे पंतप्रधान खुरेलसुख उखाना यांनी त्यांचा राजीनामा संसदेत दिला आहे. देशातील एका कोरोनाबाधित महिलेशी गैरवर्तन झाल्यामुळे त्यांनी माफी मागून राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. महिलेला रुग्णालय प्रशासनाने दिलेल्या वागणुकीमुळे लोकांनी सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केलं आहे.

मंगोलियाची राजधानी उलान बटोर इथं कोरोनाची लागण झालेल्या महिलेनं रुग्णालयात एका मुलाला जन्म दिला. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासन महिलेला क्वारंटाइन केंद्रात घेऊन जात होते. कडाक्याच्या थंडीतही रुग्णालयाने बाळ आणि महिलेला फक्त एक कुर्ता, पायजमा आणि प्लास्टिकचे शूज दिले. रुग्णालयाच्या या बेजबाबदार कृत्याचा व्हिडिओ कोणीतरी शूट केला आणि तो व्हायरल झाला.

"Anger reached a boiling point this week."

Mongolia’s PM resigned a day after protests against his government’s #Covid19 controls measures erupted in capital Ulaanbaatar. Here's why protesters are dressed in bathrobes and slippers, @TerryReports. More: https://t.co/fmnbozrGt8 pic.twitter.com/iFSL0T90cS

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 22, 2021