बाबौ.. पाकिस्तानची ट्रेन निघाली थेट लॉस एंजेलसला

पाकिस्तानात कधी काय होईल याचा काही नेम नाही. सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडीओ भलताच व्हायरल होतोय ज्यामुळे नेटकर्यांनी पाकिस्तानचे पुन्हा एकदा वाभाडे काढलेत. त्याचं झालं असं की पाकिस्तानच्या ट्रेनचा एक व्हिडीओ सध्या चांगलाच व्हायरल झालाय. या ट्रेनवर गंतव्यस्थान हे लाहोर किंवा इस्लामाबाद असं नाहीये, तर हे गंतव्यस्थान आहे लॉस एंजेलस. हा व्हिडीओ पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातील सुक्कूर शहरातील रोहारी रेल्वे स्थानकावरचा आहे. यामध्ये कराची ते लॉस एंजेलस असा रेल्वेमार्ग लिहिला आहे. त्यामुळे नेटकर्यांनी पाकिस्तानचे पुन्हा यथेच्छ वाभाडे काढलेत आणि सोशल मिडियावर या व्हिडीओला लाखोंच्या संख्येत व्ह्यूजही मिळालेत. Web Title :marathi news pakistani train going to Los Angeles viral on social media

Web Title: marathi news pakistani train going to Los Angeles viral on social media