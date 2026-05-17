Crime: इंटरनॅशनल अशोक खरात! ९ महिने, ९७ गुन्हे, ६१ महिलांवर अत्याचार... ऑस्ट्रेलियात भारतीय वंशांच्या व्यक्तीचं कांड उघड

ऑस्ट्रेलियातील अॅडलेड येथे ६१ महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी भारतीय वंशाच्या मसाज थेरपिस्ट सुमित सतीश रस्तोगी याला १३ वर्षे आणि १० महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीचे वर्तन अनियंत्रित आणि शोषणकारी बनले होते. ३९ वर्षीय सुमित सतीश रस्तोगीने सुनावणीदरम्यान ९७ गुन्हे कबूल केले. .यामध्ये गुप्तपणे अश्लील व्हिडिओ बनवण्याच्या ५५ आरोपांचा आणि ४२ महिलांचा विनयभंग केल्याचा समावेश आहे. या घटना ऑक्टोबर २०२१ ते जुलै २०२२ दरम्यान ऑस्ट्रेलियातील अॅडलेडच्या ग्लेनेलग भागातील एका मसाज पार्लरमध्ये घडल्या. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, २०११ मध्ये दिल्लीहून ऑस्ट्रेलियात आलेल्या रस्तोगीला जुलै २०२२ मध्ये अटक करण्यात आली. तो कोणत्याही अधिकृत पात्रतेशिवाय मसाज थेरपिस्ट म्हणून काम करत होता, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. ..Kalyan Crime: कल्याण रेल्वे यार्डात मुलीवर अत्याचार; आरोपीला काही तासांत अटक, मोबाईल जबरदस्तीने हिसकावून घेतला अन् काय घडलं!.दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश कार्मेन माटेओ म्हणाल्या की, आरोपीने विश्वासाने त्याच्याकडे आलेल्या महिलांची सुरक्षितता, प्रतिष्ठा आणि सन्मानाचा भंग केला होता. त्या म्हणाल्या की, त्याचा गुन्हा कालांतराने अधिक गंभीर होत गेला आणि जून-जुलै २०२२ पर्यंत त्याचे वर्तन नियंत्रणाबाहेर गेले होते. पीडितांनी न्यायालयाला सांगितले की, या घटनेचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि नातेसंबंधांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. .एका महिलेने सांगितले की, तिच्या हनिमूनदरम्यान झालेला हा हल्ला तिच्या आयुष्यातील सर्वात वेदनादायक आठवण आहे. दुसऱ्या एका पीडितेने न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाबद्दल संताप व्यक्त केला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, रस्तोगीला 'व्हॉय्युरिस्टिक डिसऑर्डर' नावाचा आजार आहे, ज्यामध्ये अनोळखी महिलांना पाहिल्याने व्यक्तीला लैंगिक उत्तेजना येते. .Akole Crime: अकोले तालुक्यात खळबळ! पाकिस्तानी ॲप कनेक्शनच्या संशयावरून चौकशी, एक चूक नडली अन् नेमकं काय घडलं...न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हा आजार त्याच्या गुन्ह्यांसाठी सबब ठरू शकत नाही. रस्तोगीला १३ वर्षे आणि १० महिन्यांच्या पॅरोल-मुक्त कालावधीसह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तो २०२५ मध्ये पॅरोलसाठी पात्र ठरेल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, शिक्षा पूर्ण झाल्यावर त्याला ऑस्ट्रेलियातून हद्दपार केले जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.