फिलिपिन्समध्ये भूकंपाने विध्वंस! इमारती कोसळल्या, ६० जणांचा मृत्यू; धक्कादायक VIDEO VIRAL

Philippines Earthquake Viral Video: फिलिपाइन्स ७.९ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपानं हादरलंय. यामुळे देशाच्या काही भागांमध्ये विध्वंस झाला आहे. भूकंपामुळे अनेक इमारती कोसळल्या असून किमान ६० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. भूकंपाचा केंद्रबिंदू अद्याप समजू शकलेला नाही. मात्र प्राथमिक माहितीनुसार, या भूकंपामुळे प्रंचड वित्त आणि जिवीतहानी झाली आहे. भूकंपाचे काही फोटो आणि व्हिडीओ आता समोर आले आहेत. यात भूकंपावेळी घाबरून लोक सैरावैरा पळताना दिसतायत. तर रस्त्यावर वाहने थांबवून बाजुला उभा असणारे लोक दिसत आहेत..अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी दोनच्या सुमारास भूकंपाचे धक्के जाणवले. यानंतर लोकांमध्ये गोंधळ आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. घाबरलेले लोक घरातून, ऑफिसमधून बाहेर आले. भूकंपाचा धक्का इतका मोठा होता की अनेक इमारती कोसळल्या. यात जुन्या इमारतींचा जास्त समावेश आहे. कोसळलेल्या इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकले आहेत..America Shutdown : मध्यरात्री थांबणार अमेरिका! शटडाऊन म्हणजे काय? पैशांशिवाय कसं चालणार ट्रम्प सरकार?.फिलिपाइन्सच्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भूकंपाची माहिती समजताच तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आलंय. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अजूनही शेकडो लोक बेपत्ता आहेत. तर जखमी झालेल्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय..प्रशांत महासागराच्या रिंग ऑफ फायरच्या क्षेत्रात फिलिपाइन्स हा देश आहे. यामुळे या देशात भूकंपाचा धोका नेहमीच असतो. टेक्टोनिक प्लेटांच्या हालचालींमुळे भूकंप आणि ज्वालामुखीचे स्फोट होत असतात. २०१३ मध्ये फिलिपाइन्समध्ये मोठा भूकंप झाला होता. त्यावेळी ७.२ रिश्टर स्केलच्या तीव्रतेनं झालेल्या भूकंपात शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला होता.