भूस्खलनात अख्खं गाव गाडलं गेलं, किमान १ हजार जणांचा मृत्यू, एकटाच वाचला; वेस्टर्न सुदानमधील घटना

वेस्टर्न सुदानमधील मारा माउंटन परिसरात भीषण दुर्घटना घडलीय. भूस्खलनामुळे अख्खं गाव ढिगाऱ्याखाली गाडलं गेलं असून यात किमान १ हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. गावातला फक्त एकच व्यक्ती वाचला असल्याची माहिती द सुदान लिबरेशन आर्मीने दिलीय. गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून ३१ ऑगस्टच्या रात्री भूस्खलन झालं. यात मोठ्या प्रमाणावर जिवीत आणि वित्तहानी झालीय..डार्फर भागात असलेल्या मारा माउंटन्स या परिसरात आता बचावासाठी सुदान लिबरेशन आर्मी दाखल झालीय. संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे मदत मागण्यात आलीय. मलब्याखाली गाडले गेलेले मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी बचावपथके कार्यरत आहेत. मृतांमध्ये लहान मुलं, महिला आणि पुरुषांचा समावेश आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं यासंदर्भात वृत्त दिलंय..वेस्टर्न सुदानमध्ये जिथं एक गाव होतं आता तिथं मोठ्या प्रमाणावर माती पसरली आहे. यामुळे ते एक मैदान असल्यासारखं दिसत आहे. गावाच्या आजूबाजूच्या परिसरातही पावसाने धोकादायक स्थिती निर्माण झालीय. त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येत आहे..गेल्या दोन वर्षांपासून उत्तर दार्फूर राज्यातील लष्कर आणि पॅरामिलिटरी रॅपिड सपोर्ट फोर्स यांच्यात युद्ध सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना जीव वाचवण्यासाठी धावाधाव करावी लागतेय. यामुळे स्थानिकांना मारा पर्वतरांगेत रहावं लागतंय. पण या ठिकाणी अन्नधान्य आणि औषधांचा तुटवडा भासत आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोकांना अन्नधान्याची तीव्र टंचाईच्या समस्येचा सामना करावा लागतोय. भुकबळींची संख्याही वाढली आहे..