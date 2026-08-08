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Mecca Pact: मक्का कराराने भारताची डोकेदुखी वाढणार; पाकिस्तानवरील वर्चस्व कमी होण्याचा धोका; मुत्सद्देगिरीत अडचणींची शक्यता

What Is the Mecca Defence Pact?: मक्का करारामुळे पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्किये यांच्यातील संरक्षण सहकार्य वाढण्याची शक्यता आहे. याचा भारताच्या सुरक्षा आणि मुत्सद्देगिरीवर परिणाम होऊ शकतो.
Mecca Pact

Mecca Pact

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: सौदी अरेबियाकडे भरपूर पैसा, तुर्कियेपाशी प्रगत तंत्रज्ञान आणि संरक्षणाचे कारखाने आणि पाकिस्तानकडे प्रचंड लष्कर आणि अण्वस्त्रे असल्यामुळे या देशांनी केलेल्या संयुक्त संरक्षण करारामुळे पाकिस्तानच्या लष्कराला मिळणारे बळ आणि पश्चिम आशियातील देशांबरोबरील मुत्सद्देगिरीतील अडचणी भारतासाठी डोकेदुखीच्या ठरणार आहेत.

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