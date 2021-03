महिला डॉक्टरचा 'कार'नामा; कोरोनाच्या भीतीमुळे वर्षभर राहिल्या कुटुंबापासून दूर

गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण जगात कोरोनाने थैमान घातलं आहे. आतापर्यंत असंख्य जणांचा या विषाणूमुळे मृत्यू झाला आहे. तर, अद्यापही काही जणांवर उपचार सुरु आहेत. विशेष म्हणजे या काळात आपल्या जीवाची पर्वा न करता डॉक्टर आणि इतरेतर कर्मचारी सातत्याने त्यांची जबाबदारी पार पाडत आहेत. यातच असेही काही कोव्हिड योद्धे आहेत ज्यांना कर्तव्यापुढे कुटुंबाचादेखील विसर पडला आहे. अमेरिकेतील अशाच एक महिला डॉक्टर आहेत, ज्या वर्षभरापासून त्यांच्या कुटुंबियांपासून लांब राहत होत्या. अमेरिकेतील Dr. Tiffany Osborn या गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्या कुटुंबियांपासून दूर राहत आहेत. विशेष म्हणजे केवळ घरापासून दूरच नाही. तर, त्या चक्क एका कारमध्ये राहत असल्याचं समोर आलं आहे. Tiffany Osborn या डॉक्टर असून गेल्या वर्षभरापासून Barnes-Jewish Hospital या रुग्णालयात त्या कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करत आहेत. त्यामुळे आपल्यामुळे आपल्या कुटुंबियांना कोणताही धोका निर्माण होऊ नये यासाठी त्या घरात न राहता एका कारमध्येच राहत होत्या. मात्र, आता करोनाचं वॅक्सीन घेतल्यानंतर त्यांनी वर्षभरानंतर घरात पाऊल ठेवलं आहे. हेही वाचा :यंदाची सुट्टी बीचवर; मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेले काही समुद्रकिनारे St. Louis येथे राहणाऱ्या डॉ. टिफिनी या गेल्या एक वर्षापासून कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करत आहेत. त्यामुळे हा संसर्ग आपल्या घरात प्रवेश करु नये यासाठी त्या रुग्णालयात किंवा घराबाहेर कारमध्येच राहत होत्या. या काळात त्यांनी त्यांच्या पतीची किंवा मुलांची एकदाही भेट घेतली नाही. २०२० मध्ये त्यांनी घराबाहेर राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर वर्षभर एकदाही त्या कुटुंबियांनी भेटल्या नाहीत. अखेर वर्षभरानंतर कोव्हिड वॅक्सीन घेतल्यानंतर त्या घरी परतल्या आहेत. दरम्यान, टिफिनी या आयसीयू वार्डमध्ये काम करतात. परंतु. अनेकदा त्यांना जनरल वॉर्डमध्ये जाऊन लोकांच्या वैद्यकीय चाचण्यादेखील कराव्या लागतात. त्यामुळे त्या घरी येत नव्हत्या. मात्र, या काळात त्यांच्या मुलांनी आणि पतीने घराची जबाबदारी उत्तमरित्या पार पाडली हेदेखील डॉ. टिफिनी यांनी सांगितलं.

Web Title: meet the doctor who lived in camper for year to save her family