Melania Trump Epstein Statement : इराणसोबत शस्त्रसंधी पण डोनाल्ड ट्रम्प यांचं पत्नीनेच वाढवलं टेन्शन; 'एपस्टीन फाइल्स'बाबत खळबळजनक खुलासा

Melania Trump Denies Links to Epstein : अमेरिका-इराणमध्ये शस्त्रसंधी होताच 'एपस्टीन फाइल्स'चा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टेन्शन पुन्हा एकदा वाढलं आहे कारण हा विषय त्यांच्या मेलानिया ट्रम्प यांनीच पुन्हा चर्चेत आणला आहे. अमेरिकेच्या मेलानिया यांनी एपस्टीन फाइल्सबाबत एक अत्यंत खळबळजनक खुलासा केला आहे, ज्यामुळे 'व्हाइट हाउस'मध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. जेफ्री एपस्टीनशी आपला संबंध जोडणाऱ्या अफवांचा जोरदार शब्दांत समाचार घेत, मेलानिया ट्रम्प यांनी या प्रकरणातील पीडितांसाठी सुनावणीची मागणी केली आहे. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अडचणींमध्ये संभाव्य वाढ होण्याची शक्यता आहे..डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पत्नी मेलानिया यांनी ९ एप्रिलला व्हाइट हाउस मधून एक अचानक आणि सनसनाटी निवेदन जारी केले. जेफ्री एपस्टीन जो आता मृत आहे आणि ज्याच्यावर लैंगिक गुन्ह्यांचा आरोप सिद्ध झाला होता त्याच्याशी आपला संबंध जोडणाऱ्या सर्व खोट्या बातम्या आणि अफवा त्यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावल्या. मेलानिया यांनी ठामपणे सांगितले की, या अफवा म्हणजे त्यांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा एक प्रयत्न आहे आणि तो त्वरित थांबवला गेला पाहिजे..मेलानिया यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, "माझे नाव जेफ्री एपस्टीनशी जोडणाऱ्या खोट्या कहाण्या आजच थांबल्या पाहिजेत. मी एपस्टीनची कधीच मैत्रीण नव्हते. डोनाल्ड आणि मी अधूनमधून अशा पार्ट्यांमध्ये उपस्थित राहत असू जिथे एपस्टीनही असायचा, जसे की न्यूयॉर्क आणि पाम बीचच्या उच्चभ्रू सामाजिक वर्तुळात हे अगदी सामान्य आहे. परंतु एपस्टीन किंवा त्याचा साथीदार घिसलेन मॅक्सवेल यांच्याशी मी कधीच कोणताही संबंध ठेवला नाही.".Premium|Social Media: सोशल मीडियाच्या व्यसनाधीन अल्गोरिदमविरुद्ध कॅलिफोर्नियातील खटला, मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न.मेलानिया यांनी पुढे यावरही भर दिला की, एपस्टीनच्या गुन्ह्यांबद्दल त्यांना अजिबात काहीही माहिती नव्हती. "मी कधीच त्याची पीडित नव्हते. मी कधीच त्याच्या विमानातून प्रवास केला नाही, ना कधी त्याच्या खाजगी बेटाला भेट दिली. त्याच्या कोणत्याही कारवायांमध्ये माझा कोणताही सहभाग नव्हता.".पीडितांसाठी सुनावणीची मागणी मेलानिया यांनी केवळ एपस्टीनशी आपला संबंध जोडणारे आरोपच फेटाळले नाहीत; तर या प्रकरणाबाबत ठोस कारवाई करण्याची मागणीही केली. एपस्टीनच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना सार्वजनिक सुनावणीची संधी द्यावी, असे आवाहन त्यांनी काँग्रेसला केले. त्या म्हणाल्या: "मी काँग्रेसला आवाहन करते की, या महिलांना शपथ घेऊन आपली कहाणी सांगण्याची संधी द्यावी. प्रत्येक महिलेला जर तिची तशी इच्छा असेल तर आपले सत्य सार्वजनिकरित्या मांडण्याचा अधिकार आहे." "तिची साक्ष काँग्रेसच्या अधिकृत नोंदींमध्ये कायमस्वरूपी समाविष्ट केली गेली पाहिजे." .युद्धामुळे एपस्टीनचा मुद्दा मागेहे निवेदन विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे, कारण इराणसोबतच्या संघर्षाच्या गोंधळात एपस्टीनचा मुद्दा बऱ्याच अंशी मागे पडला होता; शिवाय, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या व्हाइट हाउस टीमने हे प्रकरण दडपून टाकण्याचे सक्रिय प्रयत्न चालवले होते. देशाने आता या प्रकरणातून पुढे जाण्याची वेळ आली आहे, असे वारंवार प्रतिपादन करत होते. पण, नेमक्या याच नाजूक प्रसंगी मेलानिया यांनी केलेले विधान हे व्हाईट हाऊसच्या रणनीतीच्या अगदी विरोधात जाणारे असून, त्यामुळे 'एपस्टीन' प्रकरणाचा वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे..गौप्यस्फोटाची वेळ अत्यंत धोकादायक इराणसोबतच्या युद्धाचे सावट गडद होत असताना, अमेरिकेत तणाव निवळण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत अशाच वेळी हा गौप्यस्फोट करण्यात आला आहे.'एपस्टीन फाइल्स'शी संबंधित चर्चा आता कुठे थंडावू लागल्या होत्या; मात्र मेलानिया यांच्या विधानामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावरील बातम्यांच्या केंद्रस्थानी आला आहे.