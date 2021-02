कॅनडामध्ये आकाशात दिसली मोठी पेटलेली उल्का; अण्वस्त्र हल्ल्याच्या भीतीने घाबरगुंडी

ओटावा : कॅनडातील अल्बर्टामध्ये लोकांना अचानकच आकाशात एक निळा प्रकाश जोरदारपणे चमकत जाताना दिसून आला. देशावर एखादा अण्वस्त्र हल्ला झाला की काय असं अनेक लोकांना वाटून त्यांची घाबरगुंडी उडाली. मात्र, नंतर समजलं की, ती एक उल्का होती. मात्र, ती उल्काच इतकी मोठी होती की ती अमेरिकेच्या सीमेपासून आर्कटीक सर्कलपर्यंत पहायला मिळाली. या भागात असलेल्या अनेक सिक्यूरिटी कॅमेऱ्यांमध्ये ती पहायला मिळाली.

Did you see the sky light up this morning? You're not alone! The spectacle was seen in at least two provinces, with scattered reports from Jasper to Saskatoon - many of which were captured on security cameras. Check it out: https://t.co/nMHQVO6I4e pic.twitter.com/XP8i6GI4mR

— CBC Edmonton (@CBCEdmonton) February 22, 2021