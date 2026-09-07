Miami Airport Plane Crash : ॲमेझॉनचं विमान लँडिंग करताना धावपट्टीवरून घसरलं अ्न रस्त्यावर आलं, वाहनांना धडक; ५ जणांचा मृत्यू

Miami International Airport Cargo Plane Crash : अमेरिकेतील मियामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ॲमेझॉनचे एक मालवाहू विमान (बोईंग ७६७-३००) धावपट्टीवरून घसरून रस्त्यावर आले. पोर्तो रिकोमधील सॅन जुआन येथून आलेले हे विमान लँडिंगदरम्यान (उतरताना) दुर्घटनाग्रस्त झाले; या प्रक्रियेत काही वाहनांना धडक बसली आणि विमानाला आग लागली. मियामी-डेड काउंटीच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दुजोरा दिला की, या भीषण अपघातात किमान पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर अन्य तिघे गंभीर जखमी झाले आणि दोघांना किरकोळ दुखापत झाली..मियामी-डेड फायर रेस्क्यूचे प्रमुख रे जदाल्लाह यांनी सांगितले की, अपघातानंतर रस्त्यावरील वाहनांमध्ये अनेक लोक अडकले होते, तर वैमानिक आणि सह-वैमानिक कॉकपिटमध्ये अडकले होते. आग विझवण्यासाठी आणि बचाव कार्यासाठी घटनास्थळी ६० हून अधिक अग्निशमन पथके तातडीने पाठवण्यात आली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्नांनंतर आग आटोक्यात आणली आणि जखमींना रुग्णालयात हलवले; मात्र, अपघातानंतरही विमानातील इंधन गळती रोखण्याचे प्रयत्न अनेक तास सुरू होते. .धुराचे लोट सोशल मीडिया आणि बातम्यांमधील दृश्यांमध्ये हे विमान अपघाताच्या ठिकाणाजवळील रस्त्यावर, दोन मोठ्या मालवाहू ट्रकच्या (सेमी-ट्रक्स) मध्ये पडलेले स्पष्ट दिसत होते. आग लागलेली असूनही विमानाचा मुख्य सांगाडा (फ्युजलेज) बऱ्याच अंशी सुस्थितीत होता आणि ते विमानाचे पोट जमिनीला टेकलेल्या स्थितीत थांबले होते. तरीही, या घटनेनंतर आकाशात काळ्या धुराचे प्रचंड लोट उठताना दिसले. .IndiGo Srinagar Airport Accident : मोठी दुर्घटना टळली! श्रीनगर विमानतळावर इंडिगोचे विमान रनवेवरील खांबाला धडकले अन्....फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या माहितीनुसार, हे विमान नॉर्थ कॅरोलिनास्थित '२१ एअर' (21 Air) या मालवाहू कंपनीद्वारे चालवले जात होते. 'फ्लाईट रडार २४' (FlightRadar24) च्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले की, ३२ वर्षे जुने असलेले हे बोईंग ७६७ विमान मूळतः प्रवासी विमान होते, ज्याचे २०१५ मध्ये मालवाहू विमानात रूपांतर करण्यात आले होते. या अपघातामुळे मियामी विमानतळावरील हवाई वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आणि रविवारच्या उशिरा संध्याकाळपर्यंत सुमारे २५० विमानांच्या उड्डाणांना विलंब झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.