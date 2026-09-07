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Miami Airport Plane Crash : ॲमेझॉनचं विमान लँडिंग करताना धावपट्टीवरून घसरलं अ्न रस्त्यावर आलं, वाहनांना धडक; ५ जणांचा मृत्यू

Amazon Cargo Plane Crash : मियामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ॲमेझॉनचे बोईंग ७६७-३०० मालवाहू विमान लँडिंगदरम्यान धावपट्टीवरून घसरून रस्त्यावर आले. अपघातानंतर विमानाला आग लागली आणि रस्त्यावरील काही वाहनांना धडक बसली.
Cargo Plane Crash

Miami International Airport Cargo Plane Crash

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Miami International Airport Cargo Plane Crash : अमेरिकेतील मियामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ॲमेझॉनचे एक मालवाहू विमान (बोईंग ७६७-३००) धावपट्टीवरून घसरून रस्त्यावर आले. पोर्तो रिकोमधील सॅन जुआन येथून आलेले हे विमान लँडिंगदरम्यान (उतरताना) दुर्घटनाग्रस्त झाले; या प्रक्रियेत काही वाहनांना धडक बसली आणि विमानाला आग लागली. मियामी-डेड काउंटीच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दुजोरा दिला की, या भीषण अपघातात किमान पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर अन्य तिघे गंभीर जखमी झाले आणि दोघांना किरकोळ दुखापत झाली.

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