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Microsoft Layoffs: अमेरिकेतील 'या' कंपनीने १०१ वर्षांत एकालाही नोकरीवरून काढले नाही! सीईओने काय दिले कारण?

Microsoft employee layoffs Torani company success story: आयटी क्षेत्रात कर्मचारी कपातीचे वारे वाहात असताना अमेरिकेतील टोरानी कंपनीने मात्र १०१ वर्षांत एकाही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढलेले नाही. एवढेच नाही तर कोरोना आणि आर्थिक अडचणींच्या काळातही कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या टिकवण्यास प्राधान्य दिले.
Torani company success story - AI image

Torani company success story - AI image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: मायक्रोसॉफ्टकडून सुमारे ६० हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर दिल्याची बातमी सध्या चर्चेत आहे. त्याचवेळी अमेरिकेतील टोरानी (Torani) कंपनीने मात्र कितीही मोठे संकट आले तरी कर्मचाऱ्यांची बाजू घेण्याचे धोरण ठेवून वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. कंपनीच्या १०१ वर्षांच्या इतिहासात एकाही कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी करण्यात आलेले नाही. आर्थिक संकट असो किंवा व्यवसायातील मंदी, कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचवण्याला प्राधान्य देण्याची या कंपनीची भूमिका म्हणूनच सध्याच्या काळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

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