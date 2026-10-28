Microsoft Layoffs: अमेरिकेतील 'या' कंपनीने १०१ वर्षांत एकालाही नोकरीवरून काढले नाही! सीईओने काय दिले कारण?

New Delhi: मायक्रोसॉफ्टकडून सुमारे ६० हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर दिल्याची बातमी सध्या चर्चेत आहे. त्याचवेळी अमेरिकेतील टोरानी (Torani) कंपनीने मात्र कितीही मोठे संकट आले तरी कर्मचाऱ्यांची बाजू घेण्याचे धोरण ठेवून वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. कंपनीच्या १०१ वर्षांच्या इतिहासात एकाही कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी करण्यात आलेले नाही. आर्थिक संकट असो किंवा व्यवसायातील मंदी, कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या वाचवण्याला प्राधान्य देण्याची या कंपनीची भूमिका म्हणूनच सध्याच्या काळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Microsoft News: मायक्रोसॉफ्टचा धक्कादायक निर्णय! तब्बल ६० हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर; १ डिसेंबरपर्यंत... .कर्मचारी कपातीऐवजी खर्चावर नियंत्रणटोरानी ही पेयांमध्ये चव आणण्यासाठी वापरली जाणारी सरबते आणि सिरप तयार करणारी अमेरिकेतील कंपनी आहे. कोरोना महामारीच्या काळात कॅफे आणि रेस्टॉरंट बंद पडल्याने कंपनीच्या उत्पादनांची मागणी घटली होती. एप्रिल २०२० मध्ये कंपनीची विक्री २० टक्क्यांनी घसरली. त्याच काळात नव्या कारखान्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याचे आव्हानही कंपनीसमोर होते. .AI Job Crisis: साहेबांपासून शिपायांपर्यंत AI साऱ्यांच्याच नोकऱ्या खाणार! काय म्हणाले बिल गेट्स?.अशा परिस्थितीत कंपनीने कर्मचारी कपातीचा मार्ग स्वीकारला नाही. त्याऐवजी जाहिरात आणि विपणनावरील खर्च कमी केला, अनावश्यक प्रवास थांबवला आणि इतर खर्चांवर नियंत्रण आणले. कॅफे आणि रेस्टॉरंटवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ऑनलाइन विक्री आणि किराणा दुकानांमधील विक्री वाढवण्यावरही भर दिला..कंपनीच्या विक्रीत सुरुवातीला घट झाली, मात्र मे महिन्यापासून मागणी सुधारू लागली. २०२० या वर्षात कंपनीच्या उत्पन्नात १५ टक्क्यांची वाढ झाली. संकटाच्या काळात खर्चाचे नियोजन आणि विक्रीचे नवे मार्ग शोधून कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या टिकवता येऊ शकतात, हे कंपनीच्या अनुभवातून दिसून आले..टोरानीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेलानी डुल्बेको यांच्या मते आर्थिक अडचणी आल्या की कर्मचारी कपात करणे हाच एकमेव पर्याय नसतो. व्यवसायातील खर्चाचा आढावा घेऊन आणि काम करण्याच्या पद्धतीत बदल करूनही संकटावर मात करता येते. कंपनी बाजाराचा अभ्यास, विक्रीचा अंदाज आणि मागणीचे नियोजन करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचाही वापर करते. मात्र, तंत्रज्ञानाचा उपयोग कर्मचाऱ्यांची जागा घेण्यासाठी नव्हे, तर त्यांचे काम अधिक परिणामकारक करण्यासाठी व्हावा, अशी कंपनीची भूमिका आहे. .मायक्रोसॉफ्टसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपात आणि स्वेच्छानिवृत्तीचे पर्याय चर्चेत असताना टोरानीचे उदाहरण म्हणूनच बोलके आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.